Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении Olerex

Поводом для начала производства стала жалоба AS Terminal, в которой утверждается, что AS Olerex добилась несправедливого рыночного преимущества благодаря игнорированию требований о биотопливе. По данным AS Terminal, количество их клиентов и объемы как розничных, так и оптовых продаж снизились из-за деятельности AS Olerex.

Департамент конкуренции подчеркивают, что начало производства еще не означает, что нарушение было совершено или выявлено. Департамент конкуренции осуществляет государственный надзор в сферах конкуренции, электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.

Продажа биотоплива

Ранее прокуратура предьявила Olerex подозрение в предоставлении ложной информации: якобы фирма под видом биотоплива рекламировала ископаемое топливо.

Исполнительный директор Olerex заявил Ärileht, что они не совершали преступления, в котором их подозревают. “Весь прежний процесс показывает, что это юридически многогранная и сложная правовая база, в том числе для чиновников. Мы открыты для продолжения этого процесса. При необходимости Olerex будет защищать свои права в суде“, — добавила исполнительный директор Пирет Миллер.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .