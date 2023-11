Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении Olerex

Поводом для начала производства стала жалоба AS Terminal, в которой утверждается, что AS Olerex добилась несправедливого рыночного преимущества благодаря игнорированию требований о биотопливе. По данным AS Terminal, количество их клиентов и объемы как розничных, так и оптовых продаж снизились из-за деятельности AS Olerex.