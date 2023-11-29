Президент Карис отменил встречу с лидерами партий по состоянию здоровья: „Я должен обследоваться“

„В первой половине ноября я подхватил вирусную инфекцию, которую еще полностью не одолел. По рекомендации врачей я должен пройти экспресс-обследование. В связи с этим я попросил перенести запланированные на сегодня встречи с представителями парламентских партий“, — написал Карис в Facebook.

С лидерами партий Карис планировал поговорить о том, что происходит в Рийгикогу. В прошлый четверг президент сказал, что не может отклонить законопроекты только на том основании, что они привязаны к голосованию о доверии. Он пояснил, что президент может оказаться провозглашать законы лишь при условии, что они не имеют отношения к государственному бюджету или противоречат конституции. По его словам, то, все ли законопроекты связаны с бюджетом, станет ясно, когда они дойдут до Кадриорга.

“Но понятно, что если сейчас начнут подряд появляться законы, привязанные к вотуму доверия, нужно будет принять решение и отклонить их, поскольку это действительно разрушает демократию. Такими темпами в какой-то момент отпадет необходимость в парламенте“, — сказал Карис.

Что касается самой ситуации в парламенте, президент заявил, что каждый должен сделать шаг назад. „Немного неловко смотреть на все это“, — признал Карис.

По мнению Кариса, фракции должны договориться, а не обвинять друг друга. „Если так будет продолжаться, это косвенно станет, в частности, вопросом национальной безопасности“, — заявил глава государства.

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