Новости Эстонии
30.11.2023, 07:10

Уровень абсолютной бедности в Эстонии вырос из-за украинских беженцев

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Беженцы вручили капитану парома Isabelle украинский флаг.
Беженцы вручили капитану парома Isabelle украинский флаг.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В прошлом году месячный доход свыше 8% людей, не имеющих эстонского гражданства, составлял менее 300 евро, пишет издание Eesti Päevaleht.

В 2022 году число имеющих гражданство Эстонии лиц, живущих в абсолютной бедности, выросло по сравнению с 2021 годом с 1,1% до 2,9%, уровень абсолютной бедности лиц, имеющих другое гражданство, увеличился с 3% до 8,5%. После того как в прошлом году в Эстонию прибыли украинские военные беженцы, доля людей, живущих в абсолютной бедности, резко увеличилась

В 2021 году в абсолютной бедности в Эстонии проживали 18 000 людей, в 2022 году почти 48 000 людей, то есть это число выросло в два с половиной раза.

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