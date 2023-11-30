Уровень абсолютной бедности в Эстонии вырос из-за украинских беженцев

В 2022 году число имеющих гражданство Эстонии лиц, живущих в абсолютной бедности, выросло по сравнению с 2021 годом с 1,1% до 2,9%, уровень абсолютной бедности лиц, имеющих другое гражданство, увеличился с 3% до 8,5%. После того как в прошлом году в Эстонию прибыли украинские военные беженцы, доля людей, живущих в абсолютной бедности, резко увеличилась