Проснулись миллионерами: состояние бывшего совладельца казино Olympic перешло в руки загадочных наследников(3)
Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам, пишет dv.ee.
Несмотря на свое огромное богатство, Яан Корпусов жил очень скромно и не оставил после себя потомков.
Имена его наследников появились в Коммерческом регистре в ноябре нынешнего года: владельцами и членами правления принадлежавшей Корпусову инвестиционной компании Hendaya Invest отныне являются братья Роберт и Альберт Колло, тогда как бизнесом управляет некто Керон Сепп - широкой публике эта троица совершенно не известна.
Как выяснилось в ходе расследования, Колло - дети сводной сестры Корпусова, Эне, которая скончалась несколько лет назад, а Сепп является зятем Роберта Колло.
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