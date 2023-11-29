Экономика
29.11.2023, 09:55

Проснулись миллионерами: состояние бывшего совладельца казино Olympic перешло в руки загадочных наследников

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ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам, пишет dv.ee.

Несмотря на свое огромное богатство, Яан Корпусов жил очень скромно и не оставил после себя потомков.

Имена его наследников появились в Коммерческом регистре в ноябре нынешнего года: владельцами и членами правления принадлежавшей Корпусову инвестиционной компании Hendaya Invest отныне являются братья Роберт и Альберт Колло, тогда как бизнесом управляет некто Керон Сепп - широкой публике эта троица совершенно не известна.

Как выяснилось в ходе расследования, Колло - дети сводной сестры Корпусова, Эне, которая скончалась несколько лет назад, а Сепп является зятем Роберта Колло.

Читайте подробнее на dv.ee.

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