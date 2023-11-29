29.11.2023, 11:15
Законопроект об автоналоге готов, но не полностью. По некоторым моментам в коалиции споры(12)
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Новый законопроект об автомобильном налоге готов, но коалиция не может договориться о последних деталях. Под деталями партии подразумевают, например, то, будут ли платить автомобильный налог люди с ограниченными возможностями и если да, то в каком объеме.
По словам председателя фракции Eesti 200 Тоомаса Уйбо, на данный момент открытыми остаются три вопроса. Во-первых, Eesti 200 хочет, чтобы лицо, осуществляющее уход за человеком с тяжелой или глубокой степенью недуга, было полностью освобождено от уплаты налога на автомобиль. „Принцип таков, чтобы мы сразу освобождали людей, а не просили их сначала полностью заплатить автоналог, а потом возвращали им его через различные меры поддержки“, — подчеркнул Уйбо.