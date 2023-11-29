Сотни тонн отчеканенных в Эстонии евроцентов куда-то исчезли

Монеты в один и два цента составили 52% всех монет, выпущенных Банком Эстонии за девять месяцев этого года. Всего их было 8,4 млн штук.

При этом среди 5,4 млн монет, возвращенных в центральный банк в ходе денежного обращения, одно- и двухцентовые составили лишь 15%.

Поскольку магазинам очень нужны монеты для сдачи, то необходимо либо увеличить их производство, либо обменивать в других центробанках.

В недавно подготовленном документе Банк Эстонии называет чеканку новых одно- и двухцентовых монет расточительством. В зависимости от количества ежегодно на производство этих монет тратилось 80 000–160 000 евро.

В качестве металла их повторно использовать нельзя, поскольку стальная монета покрыта тонким слоем меди, отделить который очень трудно.

В качестве решения банк предлагает округлять все цены в большую или меньшую сторону до ближайших пяти центов. Люди по-прежнему смогли бы использовать при оплате своих покупок монеты номиналом в один или два цента, но в качестве сдачи их больше бы не выдавали.

Всего с момента введения евро Банк Эстонии выпустил в обращение 612 тонн, или 230 млн штук одно- и двухцентовых монет. Общая сумма составила 3,4 млн евро.

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