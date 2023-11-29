Рейтинги партий: поддержка Isamaa продолжает расти, а реформистов - падать(2)
Поддержка партии Isamaa выросла до 27%, тогда как в рейтингах остальных партий за неделю существенных изменений не произошло, свидетельствуют результаты еженедельного опроса, проведенного Институтом социальных исследований и компанией Norstat Eesti.
Согласно результатам опросов, проведенных за последние четыре недели, 27,1% граждан, имеющих право на участие в голосовании, поддерживают Isamaa, 22% – EKRE и 17,1% – Партию реформ, передает RusERR.
Поддержка Центристской партии составляет 13,2%, социал-демократов – 10,3% и партии Eesti 200 – 5,9%.
Таким образом, коалиционным партиям свою поддержку выразили 36,2% опрошенных, а оппозиционным партиям – 59,4%.
По сравнению с прошлой неделей поддержка партии Isamaa увеличилась на 0,9 процентного пункта, а поддержка Партии реформ упала на 0,5 процентного пункта, изменение в поддержке других политических партий было меньшим.
Из непарламентских партий наибольшую поддержку имеет партия „Правые“ (2%), поддержка партии „Зеленые Эстонии“ достигает 1,4%.
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