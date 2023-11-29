В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили женщину

В 17:15 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Кярбери, 28, где 77-летний мужчина на автомобиле Nissan Juke сбил на пешеходном переходе пересекавшую проезжую часть 33-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 19:50 произошло ДТП в Харьюмаа на втором километре дороги Маарду-Раазику, где 59-летняя женщина потеряла управление автомобилем Jeep Grand Cherokee и столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Jeep доставили в больницу.

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