ЧП и криминал
28.11.2023, 18:28

ФОТО | Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся

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Maastur paiskus kraavi külili
Maastur paiskus kraavi külili
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Во вторник в волости Мульги автомобиль из-за скользких дорожных условий вылетел в кювет и перевернулся.

Во вторник около двух часов дня на 81 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в Вильяндимаа автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и перевернулся на бок.

По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением из-за скользкой дороги. По ее словам, она чуть не столкнулась с другим автомобилем.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

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