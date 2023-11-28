ФОТО | Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся

Во вторник около двух часов дня на 81 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в Вильяндимаа автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и перевернулся на бок.

По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением из-за скользкой дороги. По ее словам, она чуть не столкнулась с другим автомобилем.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.