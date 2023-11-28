28.11.2023, 18:28
ФОТО | Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник в волости Мульги автомобиль из-за скользких дорожных условий вылетел в кювет и перевернулся.
Во вторник около двух часов дня на 81 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в Вильяндимаа автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и перевернулся на бок.
По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением из-за скользкой дороги. По ее словам, она чуть не столкнулась с другим автомобилем.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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