Отказали тормоза: с установкой главной рождественской елки города вышла задержка

Как сообщил Ээро Тали, который занимается транспортировкой и установкой ели, она очень красива, но и слишком велика, чтобы везти по улицам. „Мы связали ее и обрезали, так что она стала намного меньше. Но это заняло у нас гораздо больше времени, чем обычно“, - объяснил задержку Тали.

К тому же возникли проблемы и с транспортом — у тележки из-за холода вышли из строя тормоза, замерзла тормозная жидкость. По словам Тали, сейчас тележкой занимаются механики.

Он не смог сказать, когда рождественское дерево прибудет на Ратушную площадь. „Если всё пойдет гладко, то ехать до Тарту два с половиной часа“, - сказал он. По состоянию на 16 часов елку еще из леса не вывезли.

По первоначальным планам, ель должны были привезти на Ратушную площадь между 14 и 15.30. Главную тартускую рождественскую елку в этом году нашли в волости Алутагузе (Ида-Вирумаа). Ее высота — 18 метров. Хозяева предложили ее городу, так как дерево росло очень близко от надворных построек.

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