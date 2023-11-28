Самокаты забыли под слоем снега? Читательницу RusDelfi удивили заметенные скутеры Bolt на улицах Таллинна

Будут ли вообще убирать самокаты с улиц или они „перезимуют“ под слоем снега? Можно ли будет их в таком случае использовать?

„Обычно с первыми морозами на улицах уже не встретишь самокаты, а тут весь город усыпан ими! - недоумевает жительница Таллинна Арина. - При этом воспользоваться данным видом транспорта невозможно, в приложении написано, что сезон уже закончен. Остается вопрос, как долго еще пролежат бедные самокаты под снегом. И если их не уберут - значит ли это, что в новом сезоне мы будем пользоваться самокатами, которые, вероятнее всего, заржавели.“

В пресс-службе Bolt RusDelfi сообщили, что переживать не стоит и скутеры Bolt на улицах зимой не останутся.

„Мы уже собрали самокаты в большинстве городов и вчера начали работу в Таллинне. Надеемся, через несколько дней все самокаты окажутся на зимовке на теплом складе, - комментирует ситуацию представитель компании. - Самокаты вернутся на улицы города весной, когда снова растает снег. Однако зимой на улицах останутся автомобили Bolt Drive, которые могут стать хорошей альтернативой скутерам в холодное время года“.

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