Спикер Рийгикогу встретился с Аларом Карисом: „мне не кажется, что президент встал на чью-либо сторону“

Хуссар сообщил, что встреча с президентом была конструктивной и основательной. „Конечно, мы говорили и о мешающей работе обструкции. Я дал очень подробный обзор того, что именно произошло в Рийгикогу“, — сказал он.

По словам Хуссара, президент также признал, что обструкция в такой форме неоправдана, а ситуацию, когда к госбюджету представляют около 2700 поправок, нельзя считать нормальной.

„Если предположить, что перед каждой такой поправкой будет делаться десятиминутный перерыв, то такой расход времени для подобной процедуры совершенно нереалистичен и никак не может быть реализован. Поэтому мы говорили и о причинах, почему конкретно госбюджет и проекты, связанные с госбюджетом, привязаны к вопросу доверия правительству. Мне кажется, президент понял эти причины“, — сказал Хуссар.

Ранее президент Алар Карис раскритиковал решение правительства привязать законопроекты к вотуму доверия и заявил, что может отказаться провозглашать эти законы, если они не связаны с государственным бюджетом.

Однако, по словам Хуссара, сегодня президент возмущения не высказывал и отнесся к ситуации, скорее, с пониманием.

Премьер-министра Кая Каллас ранее говорила, что президент встал на сторону оппозиции. Согласен ли с этим Хуссар? „Я очень честно и открыто говорил с президентом о ситуации, в которой мы находимся, и считаю, что и его, и моя точка зрения были адекватными. Я не увидел, чтобы президент выбрал чью-то сторону в этом вопросе“, — сказал спикер парламента.

Президент Алар Карис пригласил представителей партий на беседу

В среду представители политических партий встретятся с президентом, чтобы обсудить происходящее в Рийгикогу.

Что касается самой ситуации в парламенте, президент заявил в четверг, что каждый должен сделать шаг назад. „Немного неловко смотреть на все это“, — признал Карис.

По мнению Кариса, фракции должны договориться, а не обвинять друг друга. „Если так будет продолжаться, это косвенно станет, в частности, вопросом национальной безопасности“, — заявил глава государства.

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