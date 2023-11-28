Внимание! В Таллинне изменятся расписания автобусов – на части маршрутов появится дополнительная остановка(6)
Начиная с 1 декабря в Таллинне будут скорректированы расписания нескольких автобусных маршрутов, чтобы обеспечить лучшее соблюдение графика. На маршрутах, следующих через Мяннику, появится дополнительная остановка в направлении центра города.
На автобусных маршрутах номер 5, 32 и 57 на Мяннику теэ в направлении центра города появится остановка „Лийва“, чтобы улучшить сообщение с железнодорожной станцией „Лийва“.
Для лучшего соблюдения графика будут скорректированы расписания автобусных маршрутов номер 4, 10, 20, 20A, 23, 27, 28, 36, 37, 40, 61 и 67. Также будут синхронизированы графики маршрутов номер 44 и 51, а на маршрутах номер 21A и 38 графики будут приведены в соответствие времени начала и конца учебного дня.
Ознакомиться с расписаниями, маршрутами и остановками общественного транспорта Таллинна можно на сайте transport.tallinn.ee.
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