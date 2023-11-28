ЧП и криминал
28.11.2023, 15:34

ФОТО | Не видели его? Полиция ищет мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

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Delfi
Politsei otsib meest, kes hoiab kõrvale kohtuotsuse täitmisest
Politsei otsib meest, kes hoiab kõrvale kohtuotsuse täitmisest
ФОТО: PPA

Полиция ищет 32-летнего Рауно Стамма, который уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против личности. Мужчина может находиться в Таллинне, Рапламаа и Пярнумаа.

Он может посещать казино и арендовать машины под чужим именем. На самом деле у него нет водительских прав.

Рост Рауно - 178 см, он среднего телосложения. У него синие глаза, русые волосы и татуировка на правой руке.

Полиция просит всех, кто видел Рауно или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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