ФОТО | Не видели его? Полиция ищет мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

Он может посещать казино и арендовать машины под чужим именем. На самом деле у него нет водительских прав.

Рост Рауно - 178 см, он среднего телосложения. У него синие глаза, русые волосы и татуировка на правой руке.

Полиция просит всех, кто видел Рауно или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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