28.11.2023, 15:34
ФОТО | Не видели его? Полиция ищет мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда(6)
ФОТО:
Полиция ищет 32-летнего Рауно Стамма, который уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против личности. Мужчина может находиться в Таллинне, Рапламаа и Пярнумаа.
Он может посещать казино и арендовать машины под чужим именем. На самом деле у него нет водительских прав.
Рост Рауно - 178 см, он среднего телосложения. У него синие глаза, русые волосы и татуировка на правой руке.
Полиция просит всех, кто видел Рауно или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.
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