„Автобусы сильно опаздывают не из-за погоды“. Таллинн отчитался об уборке снега в условиях продолжительного и обильного снегопада(6)
В связи с продолжающимся несколько дней снегопадом на улицы города была выведена почти вся снегоуборочная техника, уборка снега и противогололедная обработка улиц осуществляется в круглосуточном режиме. Несмотря на зимние дорожные условия и неравномерное качество уборки различных улиц, значительных отклонений в работе общественного транспорта не наблюдается.
Толщина снежного покрова в Таллинне составляет около 20 см, в ближайшие дни также ожидаются снегопады, толщина снежного покрова в сугробах может достигнуть 40 см.
„В уборке задействована почти вся техника партнеров Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и подрядчиков районных управ. В уборке непрерывно задействовано 113 единиц снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 41 уборочная бригада. Вчера и сегодня на обработку дорог было израсходовано 350 тонн хлоридов. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия ухудшаются, - уточнил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Мы признаем, что качество уборки в городе неравномерное, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Несмотря на то, что снегоуборочная техника была выведена на улицы с началом снегопада, в условиях столь продолжительного и обильного снегопада мы не можем сделать дороги идеально чистыми. В уборке мы исходим из циклов обслуживания и партнеры города в оперативном режиме следят за погодными условиями. В случае усиления снегопада и при ухудшении дорожных условий на городские улицы будет выведена вся оставшаяся уборочная техника“.
Директор по обслуживанию AS Tallinna Linnatransport Ханнес Фальтен отметил, что, несмотря на погодные условия, столичный общественный транспорт работает без сбоев.
„В настоящий момент автобусы отстают от расписания в среднем на 5-10 минут, и наибольшие опоздания обусловлены не погодой, а произошедшими в городе ДТП. Благодарим пассажиров за понимание“, - сказал Фальтен.
Наряду с тротуарами, уборка которых покрывается городскими договорами на обслуживание улиц, за очистку приблизительно 30 процентов тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом на тротуарах можно использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.
С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщить через Информационную систему благоустройства и озеленения: https://hhhis.tallinn.ee/add.
Подробную информацию о зимнем обслуживании улиц можно найти на странице www.tallinn.ee/lumi (на эстонском языке).
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