Новости Эстонии
28.11.2023, 17:25

ФОТО | Машины почистили, сына на лопате покатали! Как жители Эстонии справляются со снегопадом

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Инна рассказывает, что со снежными завалами борются практически всей семьей.
Инна рассказывает, что со снежными завалами борются практически всей семьей.
ФОТО: личный архив

RusDelfi узнал, как эстоноземельцы боролись с утренним снегопадом.

Инна рассказывает, что со снежными завалами борются практически всей семьей. „Старшие дочки, правда, последние пару лет не участвуют, — улыбается Инна и добавляет, что расчищать им нравится. — Вышли с мужем и сыном, снег покидали, машины почистили, сына на лопате покатали, потом на санках захотел. Затем в садик отвезла, возвращаюсь домой и снова снег убирать!“

Уборка снега

По словам Инны, дочки в школу ездят сами. „До остановки минут 20, если через сугробы по колено. Иногда просят отвезти или забрать, но редко. Мы за городом живем, если трактор не проедет, можно и застрять. Бывали случаи“.

Несмотря на снегопады, Инна снегу рада. „Когда особо некуда спешишь, это в удовольствие. А вот если на работу торопишься, а тут — сугробы, лед на стекле, уже сложно, долго и холодно. Это раздражает“.

Мария делится фотографиями, где со снежными горами справляется ее папа Валерий

Мария делится фотографиями, где со снежными горами справляется ее папа Валерий. „Незаменимый , родной, любимый, помощник в нашей семье. И снег почистит, и дорогу до трассы почистит, и супербезопасно заберет внука из школы!“

„Встаешь с утра и с наслаждением смотришь, как муж машет лопатой“, — рассказывает Татьяна

„Встаешь с утра и с наслаждением смотришь, как муж машет лопатой“, — рассказывает Татьяна. Вместе с семьей она живет в частном секторе, в рядном боксе. „Снег убираем сами. Муж встает в 6:30 и идет чистить снег, чтоб отвезти старшую дочь в школу. Потом приезжает и еще часа 1,5-2 машет лопатой“. Так как соседние дома еще пусты, мужу Татьяны приходится чистить в одиночку половину парковки.

"Утро началось с лопатой в руках"

„Нормальный снег и отличный майфитнес на свежем воздухе с утреца с лопатой!“ — уверяет Виктор.

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