На Сааремаа откроется один из самых больших в Эстонии магазинов Lidl

На Сааремаа на каждую тысячу жителей приходится примерно один продуктовый магазин. Если посмотреть только на население, то это больше, чем, например, в Тарту, где один магазин приходится на каждые 2500 жителей.

В настоящее время на Сааремаа работает один магазин Selver, два магазина Rimi, два магазина Maxima и 24 магазина Coop. Если первые сосредоточены в Курессааре, то магазины Coop разбросаны по всему острову, и их можно найти как в меньших, так и в чуть более крупных районах. В новом году в Курессааре распахнет свои двери и крупнейший в Эстонии Lidl.