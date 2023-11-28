Цахкна: место Лаврова не за столом ОБСЕ, а под специальным военным трибуналом

„Место Лаврова – под специальным военным трибуналом, а не за столом ОБСЕ“, – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. „В течение последних двух лет мы видели, как Россия, член ОБСЕ, продолжает жестоко осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине, депортировать тысячи детей“ - отметил Цахна во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. - Агрессия России против независимого и мирного соседа - Украины - нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее фундаментальные ценности“.

Министр иностранных дел Цахкна решительно осудил решение разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в заседании ОБСЕ в Скопье. „Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада. Дело в том, что во время встречи ОБСЕ в Скопье российская военная машина, не моргнув глазом, убивает невинных украинцев и депортирует детей“, - заявил Цахкна.

„Участие Лаврова принижает отвратительные преступления, которые продолжает совершать Россия. Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам“, - сказал министр.

Цахкна подчеркнул, что сейчас необходимо безоговорочно остановить агрессию, вывести российские войска с оккупированных территорий, компенсировать разрушения и привлечь преступников к ответственности. Однако нет никаких признаков того, что Россия вообще рассматривает возможность поведения в соответствии с международным правом и принципами ОБСЕ.