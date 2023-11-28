Финны закрывают в Эстонии мебельные магазины Sotka и Asko(32)
Indoor Group, финский владелец мебельных магазинов Sotka и Asko, принял решение закрыть все свои торговые точки в Эстонии до конца марта 2024 года, пишет dv.ee.
„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – заявил журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен, глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.
Негативное влияние на доходы местных магазинов сетей Sotka и Asko оказал и выход IKEA на эстонский рынок, признает Вельялайнен. „Каждый раз, когда IKEA выходит на рынок, это влияет на конкуренцию, но это нормальная рыночная ситуация“, – поясняет он.
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