Финны закрывают в Эстонии мебельные магазины Sotka и Asko

„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – заявил журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен , глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.

Негативное влияние на доходы местных магазинов сетей Sotka и Asko оказал и выход IKEA на эстонский рынок, признает Вельялайнен. „Каждый раз, когда IKEA выходит на рынок, это влияет на конкуренцию, но это нормальная рыночная ситуация“, – поясняет он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .