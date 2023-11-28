Экономика
28.11.2023, 13:35

Финны закрывают в Эстонии мебельные магазины Sotka и Asko

 (32)
Sotka mööblipood.
Sotka mööblipood.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Indoor Group, финский владелец мебельных магазинов Sotka и Asko, принял решение закрыть все свои торговые точки в Эстонии до конца марта 2024 года, пишет dv.ee.

„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – заявил журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен, глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.

Негативное влияние на доходы местных магазинов сетей Sotka и Asko оказал и выход IKEA на эстонский рынок, признает Вельялайнен. „Каждый раз, когда IKEA выходит на рынок, это влияет на конкуренцию, но это нормальная рыночная ситуация“, – поясняет он.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (32)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии