30.11.2023, 13:55
Эстонские компании нуждаются в тысячах иностранных работников. Какие рабочие места ждут зарубежную рабочую силу?(29)
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Эстонские компании уже многие годы жалуются на нехватку рабочей силы. Но политики пока не благоволили к заполнению рабочих мест иностранцами. Если нам брать иностранцев на работу не разрешают, то и мы останемся без работы, говорят предприниматели.
Президент концерна Incap и председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк подчеркивает, что если мы хотим быть на мировом уровне, то нужно на предприятии использовать людей с мировым уровнем квалификации. К сожалению, сказал он, в Эстонии в настоящее время не хватает десятков тысяч инженеров.