Эстонские компании нуждаются в тысячах иностранных работников. Какие рабочие места ждут зарубежную рабочую силу?

Президент концерна Incap и председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк подчеркивает, что если мы хотим быть на мировом уровне, то нужно на предприятии использовать людей с мировым уровнем квалификации. К сожалению, сказал он, в Эстонии в настоящее время не хватает десятков тысяч инженеров.