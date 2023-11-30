Экономика
30.11.2023, 13:55

Эстонские компании нуждаются в тысячах иностранных работников. Какие рабочие места ждут зарубежную рабочую силу?

 (29)
Доля иностранных рабочих в строительстве особенно велика
Доля иностранных рабочих в строительстве особенно велика
ФОТО: Shutterstock

Эстонские компании уже многие годы жалуются на нехватку рабочей силы. Но политики пока не благоволили к заполнению рабочих мест иностранцами. Если нам брать иностранцев на работу не разрешают, то и мы останемся без работы, говорят предприниматели.

Президент концерна Incap и председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк подчеркивает, что если мы хотим быть на мировом уровне, то нужно на предприятии использовать людей с мировым уровнем квалификации. К сожалению, сказал он, в Эстонии в настоящее время не хватает десятков тысяч инженеров.

Нехватка рабочей силы наблюдается и во многих других сферах деятельности. Дорис Пыльд, исполнительный директор Эстонской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций, для объяснения ситуации в своем секторе использовала данные опросов, проведенных в рамках программы OSKA эстонским квалификационным агентством SA Kutsekoda.

Оставить комментарий Читать комментарии (29)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии