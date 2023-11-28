28.11.2023, 13:55
Самая несчастливая электростанция Эстонии: Аувере проработала всего один день и снова встала(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник утром была обнаружена очередная утечка в котле электростанции Аувере, которая по разным причинам простаивала почти четыре месяца, пишет Ärileht.
Электростанция Аувере, которая не работала уже с августа, была вновь открыта 26 ноября, но проработала всего один день. Сегодня утром в котле станции была обнаружена течь, и работы в очередной раз на неопределенный срок остановили.