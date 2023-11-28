Экономика
28.11.2023, 13:55

Самая несчастливая электростанция Эстонии: Аувере проработала всего один день и снова встала

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Аувере
Аувере
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Во вторник утром была обнаружена очередная утечка в котле электростанции Аувере, которая по разным причинам простаивала почти четыре месяца, пишет Ärileht.

Электростанция Аувере, которая не работала уже с августа, была вновь открыта 26 ноября, но проработала всего один день. Сегодня утром в котле станции была обнаружена течь, и работы в очередной раз на неопределенный срок остановили.

Поскольку на момент отключения котел работал в нормальном режиме при температуре 800 градусов, точнее сказать, насколько серьезна неисправность, невозможно, сообщил Delfi Ärileht представитель Eesti Energia Маттиас Кайв.

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