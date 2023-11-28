ВИДЕО | В ночном небе по всей Эстонии были замечены красочные вспышки. Что это такое?

„Я думал, что кто-то занимается сваркой в ​​лесу“, — написал один из комментаторов в социальных сетях. Но это была явно не сварка, поскольку такое же явление наблюдалось по всей Эстонии.

„Сегодня я дважды видел одну и ту же вспышку на дороге Тарту-Пыльва. Никогда не видел ничего подобного за 37 лет“, — сказал один человек. Другой добавил: „Я наблюдал то же самое, когда ехал из Рапла в сторону Кехтна“.

„Я также дважды видел вспышки из Валга“, „Еще одну - в деревне Валгу в волости Мярьямаа“, „И в Йыэляхтме около 19 часов“, — сообщили из нескольких источников.

„Поскольку людям любопытно, погодное ли это явление или что-то еще, поделюсь объяснениями“, - написал синоптик Кайро Киитсак на своей странице в социальной сети.

По словам синоптика, явление вызвано обильным снегопадом последних дней. Из-за него деревья по всей Эстонии засыпаны тяжелым слоем снега.

„Такие вспышки вызывают падения деревьев или ветвей деревьев на линии электропередач. И это видно издалека“, - пояснил Кийтсак запечатленное на видео жителями Эстонии.

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