ВИДЕО | В ночном небе по всей Эстонии были замечены красочные вспышки. Что это такое?(8)
За последние несколько дней, а также во время сегодняшней метели, многие пользователи соцсетей сообщили, что видели в небе странные зеленовато-голубые, иногда красноватые вспышки. Это не было северным сиянием, а, скорее, описывалось как красочная вспышка молнии, пишет Maaleht.
„Я думал, что кто-то занимается сваркой в лесу“, — написал один из комментаторов в социальных сетях. Но это была явно не сварка, поскольку такое же явление наблюдалось по всей Эстонии.
„Сегодня я дважды видел одну и ту же вспышку на дороге Тарту-Пыльва. Никогда не видел ничего подобного за 37 лет“, — сказал один человек. Другой добавил: „Я наблюдал то же самое, когда ехал из Рапла в сторону Кехтна“.
„Я также дважды видел вспышки из Валга“, „Еще одну - в деревне Валгу в волости Мярьямаа“, „И в Йыэляхтме около 19 часов“, — сообщили из нескольких источников.
„Поскольку людям любопытно, погодное ли это явление или что-то еще, поделюсь объяснениями“, - написал синоптик Кайро Киитсак на своей странице в социальной сети.
По словам синоптика, явление вызвано обильным снегопадом последних дней. Из-за него деревья по всей Эстонии засыпаны тяжелым слоем снега.
„Такие вспышки вызывают падения деревьев или ветвей деревьев на линии электропередач. И это видно издалека“, - пояснил Кийтсак запечатленное на видео жителями Эстонии.
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