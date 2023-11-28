ФОТО | Департамент транспорта предупреждает: дорожные условия на второстепенных дорогах по-прежнему очень сложные

Работники государственного дорожного хозяйства в полном составе выдвинулись на расчистку дорог, но автомобилисты должны учитывать, что на второстепенных дорогах это займет больше времени из-за постоянных снегопадов.

Департамент транспорта рекомендует по возможности отложить поездки. Участников дорожного движения просят учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки им необходимо зарезервировать больше времени, снизить скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Разрешенная максимальная скорость явно не подходит для езды в зимних дорожных условиях.

Прежде чем отправиться в путь, стоит проверить дополнительную информацию о дорожных условиях здесь.

По данным синоптиков Агентства окружающей среды, вчера вечером выпало 2-5 см снега, в восточных уездах - 8-14 см, в Ляэне-Вирумаа - до 20 см, это сопровождалось штормом.

Более плотный снегопад продолжается на острове Хийумаа, в Ляэне-, Харью- и Рапламаа, а также в северной части Ярвамаа и в западной части Вирумаа. На севере Эстонии ветрено. Количество снега составляет около 2-5 см, в северных регионах до 7 см.

К вечеру осадки ослабнут и станут реже. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 , на северном побережье преимущественно северо-восточный ветер 6-11, порывами 16 м/с, днем ​​повернет на восток и ослабнет. Температура воздуха от -1 до -5 градусов.

Вечером местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха снизится.

Самую оперативную информацию о погоде можно отслеживать на сайте Агентства по охране окружающей среды.

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