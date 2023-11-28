Из-за шторма в опасности оказались обе рождественские ели в Кохтла-Ярве

27 ноября в 18:24 и 19:49 бдительные горожане сообщили об опасно наклоненной рождественской елке в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве на улице Малева. Спасатели оцепили территорию и вызвали представителя городской власти, которому объяснили, что из-за сильного ветра предохранительная лента долго не продержится.

В 15:37 спасателей вызвали на площадь Вирула в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве, где елка была опасно накренена. Район оцепили защитной лентой, о чем проинформировали местное самоуправление.

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