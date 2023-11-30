Яна Тоом: „Это жуткое зло, потому что страдают наиболее слабые и беззащитные, а власть не делает всего, что должна“

„Главная проблема заключается в том, что жертвы не хотят вызывать полицию. Они все надеются – вдруг это все-таки закончится, вдруг – это в последний раз, – сказала Лилль. – Иногда мы проводили встречи с женщинами тайно, потому что те боялись афишировать, что стали жертвами насилия“. Также Лилль рассказала собравшимся, что часто люди даже не могут распознать, что стали жертвой насилия, и привела в пример знакомую женщину, которая подвергалась психологическому насилию всю жизнь.

Почему именно сейчас? По словам Тоом, проведение конференции приурочили к так называемому триалогу - трехсторонним переговорам между Европейской Комиссией, Европарламентом и Советом ЕС - на котором как раз сейчас обсуждается проект европейской директивы о борьбе с насилием против женщин. И, в отличие от парламента, Совет норовит директиву „разбавить“. До такой степени, что из текста даже убрали изнасилование - одно из самых жестоких проявлений насилия против женщин. Позиция в Совете правительства Эстонии, считает евродепутат, недостаточно амбициозна - наши политики скорее готовы идти по накатанной колее. Однако давление специалистов и активистов может эту позицию скорректировать, и интерес к конференции именно со стороны тех, кто работает с жертвами домашнего насилия, включая чиновников профильных министерств, вселяет оптимизм.

На задней стороне буклета, который выдавали на входе, была фотография центристки Яны Тоом, а ниже следующие строчки: „Я организовала эту конференцию, чтобы обсудить одну из самых жутких и незаметных форм зла – насилием в отношении женщин. Это жуткое зло, потому что страдают наиболее слабые и беззащитные. И это незаметное зло – женщины часто боятся говорить о том, как их избивают и насилуют, а власть не делает всего, что должна, чтобы защищать женщин и наказывать преступников. Такие вещи необходимо обсуждать и менять“.

Другим частым препятствием, по ее словам, является финансовая зависимость жертв от агрессоров. „На этот случай у нас даже был заключен договор с церковью: для женщин там была организована специальная комната, где можно было находиться вместе с ребенком. Им оказывали юридическую консультацию и психологическую поддержку“.

Лилль призывала людей проявлять гражданскую смелость и нулевую терпимость в отношении насильников. „Если вы идете с друзьями пить пиво в сауну, – обратилась она к сидящим в зале женщинам, хотя, конечно, имела в виду мужчин, просто ни один из них не пришел на конференцию, – то вы не должны брать в компанию того, кто избивает свою жену или оказывает психологическое насилие. Например, когда я была предпринимателем, то не пустила работника на порог, потому что узнала, что он является насильником“.

В заключение Лилль напомнила, что если человеку страшно и если он испытывает стыд и чувство вины, то это указывает на абьюзивные отношения (такие отношения, где один партнер допускает физическое или психологическое насилие над другим партнером – прим. ред.).