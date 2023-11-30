Яна Тоом: „Это жуткое зло, потому что страдают наиболее слабые и беззащитные, а власть не делает всего, что должна“(2)
В понедельник в Таллинне депутат Европарламента Яна Тоом провела конференцию „Покончим с насилием в отношении женщин“, чтобы „обсудить одну из самых жутких и незаметных форм зла“. Репортер RusDelfi посетил мероприятие.
На задней стороне буклета, который выдавали на входе, была фотография центристки Яны Тоом, а ниже следующие строчки: „Я организовала эту конференцию, чтобы обсудить одну из самых жутких и незаметных форм зла – насилием в отношении женщин. Это жуткое зло, потому что страдают наиболее слабые и беззащитные. И это незаметное зло – женщины часто боятся говорить о том, как их избивают и насилуют, а власть не делает всего, что должна, чтобы защищать женщин и наказывать преступников. Такие вещи необходимо обсуждать и менять“.
Почему именно сейчас? По словам Тоом, проведение конференции приурочили к так называемому триалогу - трехсторонним переговорам между Европейской Комиссией, Европарламентом и Советом ЕС - на котором как раз сейчас обсуждается проект европейской директивы о борьбе с насилием против женщин. И, в отличие от парламента, Совет норовит директиву „разбавить“. До такой степени, что из текста даже убрали изнасилование - одно из самых жестоких проявлений насилия против женщин. Позиция в Совете правительства Эстонии, считает евродепутат, недостаточно амбициозна - наши политики скорее готовы идти по накатанной колее. Однако давление специалистов и активистов может эту позицию скорректировать, и интерес к конференции именно со стороны тех, кто работает с жертвами домашнего насилия, включая чиновников профильных министерств, вселяет оптимизм.
Среди спикеров конференции были как представители европейских структур - в частности, Европейского женского лобби, так и активисты, помогающие жертвам на добровольных началах. Одна из них - член правления Центра поддержки женщин Виймси HooliMine Эне Лилль.
„Главная проблема заключается в том, что жертвы не хотят вызывать полицию. Они все надеются – вдруг это все-таки закончится, вдруг – это в последний раз, – сказала Лилль. – Иногда мы проводили встречи с женщинами тайно, потому что те боялись афишировать, что стали жертвами насилия“. Также Лилль рассказала собравшимся, что часто люди даже не могут распознать, что стали жертвой насилия, и привела в пример знакомую женщину, которая подвергалась психологическому насилию всю жизнь.
Другим частым препятствием, по ее словам, является финансовая зависимость жертв от агрессоров. „На этот случай у нас даже был заключен договор с церковью: для женщин там была организована специальная комната, где можно было находиться вместе с ребенком. Им оказывали юридическую консультацию и психологическую поддержку“.
Лилль призывала людей проявлять гражданскую смелость и нулевую терпимость в отношении насильников. „Если вы идете с друзьями пить пиво в сауну, – обратилась она к сидящим в зале женщинам, хотя, конечно, имела в виду мужчин, просто ни один из них не пришел на конференцию, – то вы не должны брать в компанию того, кто избивает свою жену или оказывает психологическое насилие. Например, когда я была предпринимателем, то не пустила работника на порог, потому что узнала, что он является насильником“.
В заключение Лилль напомнила, что если человеку страшно и если он испытывает стыд и чувство вины, то это указывает на абьюзивные отношения (такие отношения, где один партнер допускает физическое или психологическое насилие над другим партнером – прим. ред.).
Другой спикер, Ирис Петтай, член правления Института открытого общества Эстонии, отметила, что мужчины тоже подвергаются насилию, но в основном со стороны просто знакомых, а то и чужих им людей. Насилие же в отношении женщин, как правило, проявляют члены их семей. И чтобы избавиться от домашнего насилия, нужно прежде всего отказаться от мысленной установки, что якобы жертва насилия должна оставаться в семье любой ценой. „Ну и что с того, что проживать вместе с насильником – это большой риск. Главное, что папа – это папа. Приносит деньги в дом. Помогает. А иначе как женщине одной со всем справиться?“ – приводит в пример Петтай типичные фразы-отговорки. Ее главный посыл: поможем жертве быстро освободиться от насилия. Для этого необходимо предоставить пострадавшим жилплощадь, помочь им в освоении специальности и поиске работы. В общем, полезна любая инициатива, которая поможет жертвам быстро начать самостоятельную жизнь.
„Помимо этого, – продолжает Петтай, – необходимо разработать эффективные правовые акты и такие защитные меры, которые предотвращали бы повторные случаи насилия“.
Во время своего выступления Петтай показывала презентацию. Вот основные тезисы со слайдов:
В 2022 году зарегистрировали 3244 случая домашнего насилия, это примерно половина от числа всех типов насилия.
К 2022 году почти каждый второй житель Эстонии в возрасте от 15 лет (48% женщин и 42% мужчин) в течение своей жизни подвергался психологическому, физическому или сексуальному насилию.
Согласно исследованиям Агентства Европейского союза по основным правам (FRA) за 2019 год Эстония лидирует по следующим показателям:
Подвергались физическому насилию, в течение 5 лет, предшествующих опросу – 18% (В среднем по ЕС – 9%)
Находились в депрессии из-за насильственных действий – 27% (В среднем по ЕС 9%).
Насильственные действия совершали родственники или члены семьи – 45% (В среднем по ЕС 20%).
Также Петтай отметила, что заниматься проблемой насилия в нашей стране начали только в 2000 году – это на 30-35 лет позже, чем в других странах. Впрочем, в начале 2000-х домашнее насилие в Эстонии, скорее, замалчивалось. „В лучшем случае это рассматривалось как относительно безобидная семейная ссора, в которую не должны вмешиваться посторонние, – продолжала Петтай. – Однако на первых порах эстонская полиция играла все же важную роль, и уже в 2004 году ее деятельность по борьбе с домашним насилием стала приоритетной“.
В 2002 году в Тарту был создан первый женский приют. А в 2017 году президент Эстонии провозгласила закон о ратификации конвенции Европейского совета о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция – прим. ред.).
При этом Институт открытого общества Эстонии провел опрос, чтобы выяснить, насколько хорошо Эстония выполняет свои обязательства в отношении Стамбульской конвенции. Для этого опросили 145 человек, среди которых были юристы, адвокаты, судьи, прокуроры, социальные работники, гинекологи, семейные врачи и т.д. Тут совершенно непонятно. когда „тогда“ опросили? Не в момент же принятия конвенции?
Результаты получились следующие:
Очень хорошо – 0%
Хорошо – 37%
Скорее недостаточно – 26%
Очень мало – 3%
Тяжело сказать – 34%
„Эстонии точно есть куда развиваться“, – прокомментировала Петтай эти цифры, но подчеркнула, что есть и достижения, например, у нас в стране были созданы кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия. Также хорошей инициативой по оказанию помощи жертвам стало внедрение модели MARAC (проект „Определение семей с высокой степенью риска, в том числе семей, страдающих из-за насилия в близких отношениях, и разрешение их проблем по методу сетевой работы).
Если резюмировать выступление главы Института открытого общества Эстонии, то основные проблемы семейного насилия можно свести к следующим пунктам:
Предубеждения и стереотипы: жертву обвиняют в том, что она сама спровоцировала насильника.
Для жертв насилия отсутствуют пакеты помощи, которые позволили бы им начать новую жизнь. Поэтому они часто вынуждены проживать вместе с агрессором на одной жилплощади.
Система правовой защиты не может предотвратить повторное насилие. До суда доходит только каждый четвертый случай, который был в производстве у полиции, а реальным тюремным заключением насильника заканчивается всего 4-5%. И каждый пятый случай – это повторное насилие.
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