Новости Эстонии
28.11.2023, 10:56

ГАЛЕРЕЯ | Одевайтесь теплее: Таллинн завалило снегом!

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Сегодня утром столицу Эстонии окутал снег. Сообщается о перебоях в подаче электроэнергии, общественный транспорт задерживается, автомобильное движение затруднено.

Во вторник весь день будет идти снег. В Северной Эстонии осадки более обильные, на северном побережье метель. Ветер северо-западный и западный 3-8, на северном побережье преимущественно северо-восточный 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

Транспортный департамент предупреждает водителей о том, что дорожные условия станут очень сложными. Согласно прогнозам, зимняя погода сохранится и в последующие дни.

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