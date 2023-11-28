ГАЛЕРЕЯ | Одевайтесь теплее: Таллинн завалило снегом!

Во вторник весь день будет идти снег. В Северной Эстонии осадки более обильные, на северном побережье метель. Ветер северо-западный и западный 3-8, на северном побережье преимущественно северо-восточный 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

Транспортный департамент предупреждает водителей о том, что дорожные условия станут очень сложными. Согласно прогнозам, зимняя погода сохранится и в последующие дни.

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