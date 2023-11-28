28.11.2023, 11:35
ВИДЕО | Волостной старейшина о коллапсе на шоссе Таллинн-Нарва: всех же предупреждали не садиться за руль и не выходить на улицу!(29)
Старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валлбаум говорит, что благодаря сотрудничеству самоуправления и транспортного департамента удалось предотвратить еще больший дорожный хаос ночью в Падаорге. Он признает, что полностью избежать таких ситуаций невозможно, но в то же время указывает, что проблема еще и в культуре дорожного движения.
Сам Валлбаум вчера не выезжал в этот район, но был в курсе, что дороги здесь, как правило, в шторм непроходимы. „Маленькие машинки, ветер и метель. Кто-то застрял. Кто-то решил обогнать“, — говорит он, описывая произошедшее в Падаорге. Все закончилось большим коллапсом.