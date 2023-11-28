ВИДЕО | Волостной старейшина о коллапсе на шоссе Таллинн-Нарва: всех же предупреждали не садиться за руль и не выходить на улицу!

Старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валлбаум говорит, что благодаря сотрудничеству самоуправления и транспортного департамента удалось предотвратить еще больший дорожный хаос ночью в Падаорге. Он признает, что полностью избежать таких ситуаций невозможно, но в то же время указывает, что проблема еще и в культуре дорожного движения.