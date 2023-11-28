Сильный снегопад стал причиной масштабных отключений электроэнергии во многих частях материковой Эстонии
Ночью снова начался, и от Юго-Восточной Эстонии до севера продолжается очень сильный снегопад, который во многих местах стал причиной отключения электроэнергии. Наиболее масштабные аварии наблюдаются в Юго-Восточной Эстонии, в Харьюском, Рапласком и Вильяндиском уезде: по состоянию на сегодняшнее утро без электричества остаются около 5300 потребителей.
Утром состоялось заседание кризисной комиссии Elektrilevi, которая работает над скорейшим восстановлением электроснабжения населения.
Из-за шторма повреждены многие деревья, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих частях материковой Эстонии, а по мере продолжения снегопада и бури отключения будут продолжаться. Сильный снегопад длился несколько дней во многих частях Эстонии и постоянно приводил к новым поломкам. Предприятие использует больше дронов, чтобы ускорить картографирование проблем.
„Активизировались дополнительные бригады, которые поедут помогать уже имеющимся устранять неисправности. Наш центр управления также работает увеличенными ресурсами. Но поскольку метель продолжается, мы должны быть готовы к новым поломкам, как предупредил Спасательный департамент“, — сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.
Поскольку погода еще переменчива и идет снег, устранить неисправности с точки зрения безопасности сложно. „Исходя из опыта ликвидации предыдущих отключений, вызванных штормом, можно сказать, что около половины потребителей будут подключены к сети в течение 12 часов. Однако устранение поломок, добавившихся сегодня, может занять время до позднего вечера 30 ноября. Более точные прогнозы мы сможем дать вечером, когда ситуация стабилизируется и прекратится снегопад“, - прокомментировал Хярм.
„Мы призываем людей следовать предупреждениям метеорологической службы и инструкциям Спасательного департамента, чтобы подготовиться к урагану и правильно действовать во время шторма. Изменения климата привели к частым и все более сильным штормам, поэтому мы должны готовиться к ним вместе“, — сказал Хярм.
Список товаров для дома можно найти на сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении „Ole valmis!“. В обоих из них также можно найти рекомендации по поведению в различных кризисных ситуациях, а мобильное приложение можно использовать и без подключения к интернету.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечивает быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.
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