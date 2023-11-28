Сильный снегопад стал причиной масштабных отключений электроэнергии во многих частях материковой Эстонии

Утром состоялось заседание кризисной комиссии Elektrilevi, которая работает над скорейшим восстановлением электроснабжения населения.

Из-за шторма повреждены многие деревья, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих частях материковой Эстонии, а по мере продолжения снегопада и бури отключения будут продолжаться. Сильный снегопад длился несколько дней во многих частях Эстонии и постоянно приводил к новым поломкам. Предприятие использует больше дронов, чтобы ускорить картографирование проблем.

„Активизировались дополнительные бригады, которые поедут помогать уже имеющимся устранять неисправности. Наш центр управления также работает увеличенными ресурсами. Но поскольку метель продолжается, мы должны быть готовы к новым поломкам, как предупредил Спасательный департамент“, — сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.

Поскольку погода еще переменчива и идет снег, устранить неисправности с точки зрения безопасности сложно. „Исходя из опыта ликвидации предыдущих отключений, вызванных штормом, можно сказать, что около половины потребителей будут подключены к сети в течение 12 часов. Однако устранение поломок, добавившихся сегодня, может занять время до позднего вечера 30 ноября. Более точные прогнозы мы сможем дать вечером, когда ситуация стабилизируется и прекратится снегопад“, - прокомментировал Хярм.

„Мы призываем людей следовать предупреждениям метеорологической службы и инструкциям Спасательного департамента, чтобы подготовиться к урагану и правильно действовать во время шторма. Изменения климата привели к частым и все более сильным штормам, поэтому мы должны готовиться к ним вместе“, — сказал Хярм.

Список товаров для дома можно найти на сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении „Ole valmis!“. В обоих из них также можно найти рекомендации по поведению в различных кризисных ситуациях, а мобильное приложение можно использовать и без подключения к интернету.