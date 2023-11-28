В новых поездах Elron будет предлагаться услуга, которой давно ждут

„Пассажиры Elron давно ждут возможности приобретать в поездах легкие закуски. В 2025 году на линию выйдут новые поезда с повышенным уровнем комфорта, в которых будет предлагаться услуга питания“, – сообщила представитель Elron Пилле Каубер.

По ее словам, в поездах обычного класса появится зона с автоматами по продаже горячих и холодных напитков и закусок, а в поездах дальнего следования будут установлены кофемашины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .