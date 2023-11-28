28.11.2023, 09:50
В новых поездах Elron будет предлагаться услуга, которой давно ждут(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Elron объявил конкурс госзакупки с целью найти фирму, которая с 2025 года будет предлагать в шести новых поездах услугу кафе, передает RusERR.
„Пассажиры Elron давно ждут возможности приобретать в поездах легкие закуски. В 2025 году на линию выйдут новые поезда с повышенным уровнем комфорта, в которых будет предлагаться услуга питания“, – сообщила представитель Elron Пилле Каубер.
По ее словам, в поездах обычного класса появится зона с автоматами по продаже горячих и холодных напитков и закусок, а в поездах дальнего следования будут установлены кофемашины.
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