Экономика
28.11.2023, 09:50

В новых поездах Elron будет предлагаться услуга, которой давно ждут

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Tulevikus saab Elroni rongides müügiautomaatidest osta jooke, suupisteid ning snäkke.
Tulevikus saab Elroni rongides müügiautomaatidest osta jooke, suupisteid ning snäkke.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Elron объявил конкурс госзакупки с целью найти фирму, которая с 2025 года будет предлагать в шести новых поездах услугу кафе, передает RusERR.

„Пассажиры Elron давно ждут возможности приобретать в поездах легкие закуски. В 2025 году на линию выйдут новые поезда с повышенным уровнем комфорта, в которых будет предлагаться услуга питания“, – сообщила представитель Elron Пилле Каубер.

По ее словам, в поездах обычного класса появится зона с автоматами по продаже горячих и холодных напитков и закусок, а в поездах дальнего следования будут установлены кофемашины.

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