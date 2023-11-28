Поможем вместе! К сегодняшним пожертвованиям на благотворительность банк добавит свой вклад

„Надеюсь, что каждый найдет близкую своему сердцу область, которую можно поддержать пожертвованием. Именно сегодня каждое пожертвование будет иметь ещё больший эффект, поскольку Swedbank также поддержит эти организации, – отметила руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank и глава проекта „Я люблю помогать“ Кярт Каазик-Кеплер. - В широком смысле задумка благотворительной кампании заключается в том, чтобы предложить людям сделать добрые дела, которые помогут некоммерческим организациям, занимающимся важной деятельностью. Мы призываем людей найти близкую для себя тему и оказать поддержку, уделив этому своё время, пожертвовав вещи или сделав денежный вклад. Платформа пожертвований „Я люблю помогать“ — это удобный и безопасный способ именно для последнего.

Чем больше люди пожертвуют через среду https://www.armastanaidata.ee/ru, тем больше будет и собственный вклад Swedbank. Если сумма пожертвований составит 10 000 евро, банк добавит к ним свои 10 000 евро, если 20 000 – то 20 000, и так – до 40 000 евро. Вклад Swedbank будет распределён между организациями пропорционально суммам пожертвований.

Любой желающий может принять участие в кампании, поддержав благотворительную организацию по своему выбору. Новые постоянные доноры особенно приветствуются, поскольку регулярные пожертвования дают благотворительным организациям необходимую уверенность.

Пожертвовав через платформу „Я люблю помогать“, жертвователи могут быть уверены, что каждый евро напрямую с их банковского счёта поступает в нуждающуюся организацию без каких-либо комиссионных сборов. Чтобы сделать пожертвование, необязательно быть клиентом Swedbank – клиенты всех крупных банков могут напрямую жертвовать на благотворительность через платформу.