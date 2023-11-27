ВИДЕО | Ночь на трассе Таллинн-Нарва: из-за сильного снегопада движение было перенаправлено и регулировалось полицией

В 21:21 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на 134-м километре трассы Таллинн-Нарва в деревне Тюйкри волости Виру-Нигула, Ляэне-Вирумаа, в снегу застряли пять автомобилей. По состоянию на 22:41 длина колонны стоящих автомобилей составляет несколько километров. Из-за очень сложных дорожных условий прибытие помощи для освобождения застрявших автомобилей также занимает больше времени.

По словам представителя Спасательного департамента, ситуация в Падаорге аналогична той, что была в 2010 году, когда люди оказались заблокированными из-за сильного снегопада. По предварительным данным, застрял автобус, грузовики и легковые автомобили - точное количество застрявших на данный момент неизвестно.

„Дорожные условия очень и очень скверные. Туда уже едет дорожно-ремонтная техника, но, поскольку дорожные условия сложные, это займет некоторое время. На данный момент информации о прибытии спецтехники нет, движения в этом районе следует избегать“, - сказал представитель пресс-службы.

Незадолго до полуночи Спасательный департамент сообщил, что автомобильная колонна в Падаорге потихоньку двинулась в обе стороны. „Чтобы избежать новых заторов, в настоящее время движение перенаправляется как из Таллинна, так и из Нарвы, и регулируется полицией“, - сообщили в Спасательном департаменте.

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