Coop Pank поднял процентную ставку по краткосрочным депозитам до самого высокого на рынке уровня(8)
Это самый высокий процент, который эстонские банки платили по краткосрочным вкладам за последние 10 лет.
По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу, это решение обусловлено двумя причинами: „Высокая процентная ставка по срочному вкладу в первую очередь была выгодна тем, кто имел возможность вложить свободные деньги для получения процентного дохода на год или дольше. Теперь мы хотим предложить лучшие проценты и тем, кто может инвестировать свободные деньги лишь на более короткий период. Вклады сроком на 3–5 месяцев, открытые в течение следующих двух недель, будут приносить такие же высокие проценты, какие предлагаются по годовым вкладам в Coop Pank и в других банках“.
Труу отметил, что есть и другая, более общая причина повышения процентных ставок по краткосрочным депозитам. „Инфляция снижается по всей Европе, и Европейский центральный банк прекратил повышать процентные ставки. Это означает, что даже если ставки по депозитам в ближайшие месяцы останутся высокими, ожидается, что уже в течение 6–12 месяцев проценты по срочным депозитам снизятся. Мы хотим, чтобы потребители и предприниматели заметили это изменение и при желании воспользовались возможностью открыть вклад с более высокой процентной ставкой, – сказал Труу, добавив, что в настоящее время нет рациональной причины для дополнительного увеличения процентных ставок по долгосрочным вкладам. – У всех банков, включая Coop Pank, процентные ставки по депозитам сроком более 2 лет уже ниже, чем по депозитам с более короткими сроками, и можно предположить, что ставки по долгосрочным депозитам будут снижаться и дальше“.
Предлагаемая эстонскими банками процентная ставка по срочным вкладам является одной из самых высоких в Европе, в результате чего за последние полгода существенная часть денег на счетах частных лиц перешла на срочные вклады. Однако, по данным Банка Эстонии, значительная часть сбережений домохозяйств по-прежнему находится на обычных расчетных счетах в течение неопределенного времени и приносит почти нулевые проценты. Если в начале 2022 года у частных лиц было 2,3 миллиарда евро срочных депозитов (19% всех сбережений физических лиц), то к концу сентября этого года их объем увеличился более чем вдвое, а срочные депозиты физических лиц в общей сложности составили 5,2 миллиарда евро (36% всех сбережений физических лиц).
Ознакомьтесь с процентными ставками по депозитам Coop Pank здесь.
Помимо срочных вкладов в пакете Rändrahn Coop Pank также выплачивает проценты в размере 0,5% годовых с остатка расчетного счета бизнес-клиентов и 1% годовых с остатка расчетного счета частных клиентов.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 177 700 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.
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