Coop Pank поднял процентную ставку по краткосрочным депозитам до самого высокого на рынке уровня

Это самый высокий процент, который эстонские банки платили по краткосрочным вкладам за последние 10 лет.

По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу, это решение обусловлено двумя причинами: „Высокая процентная ставка по срочному вкладу в первую очередь была выгодна тем, кто имел возможность вложить свободные деньги для получения процентного дохода на год или дольше. Теперь мы хотим предложить лучшие проценты и тем, кто может инвестировать свободные деньги лишь на более короткий период. Вклады сроком на 3–5 месяцев, открытые в течение следующих двух недель, будут приносить такие же высокие проценты, какие предлагаются по годовым вкладам в Coop Pank и в других банках“.

Труу отметил, что есть и другая, более общая причина повышения процентных ставок по краткосрочным депозитам. „Инфляция снижается по всей Европе, и Европейский центральный банк прекратил повышать процентные ставки. Это означает, что даже если ставки по депозитам в ближайшие месяцы останутся высокими, ожидается, что уже в течение 6–12 месяцев проценты по срочным депозитам снизятся. Мы хотим, чтобы потребители и предприниматели заметили это изменение и при желании воспользовались возможностью открыть вклад с более высокой процентной ставкой, – сказал Труу, добавив, что в настоящее время нет рациональной причины для дополнительного увеличения процентных ставок по долгосрочным вкладам. – У всех банков, включая Coop Pank, процентные ставки по депозитам сроком более 2 лет уже ниже, чем по депозитам с более короткими сроками, и можно предположить, что ставки по долгосрочным депозитам будут снижаться и дальше“.