Новости Эстонии
27.11.2023, 21:43

Coop Pank поднял процентную ставку по краткосрочным депозитам до самого высокого на рынке уровня

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COOP
COOP
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Если до сих пор банки предлагали лучшие проценты по долгосрочным депозитам, то сегодня, 27 ноября, отечественный Coop Pank повысил процентную ставку по трехмесячному депозиту с 3,75% до 4,5%.

Это самый высокий процент, который эстонские банки платили по краткосрочным вкладам за последние 10 лет.

По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу, это решение обусловлено двумя причинами: „Высокая процентная ставка по срочному вкладу в первую очередь была выгодна тем, кто имел возможность вложить свободные деньги для получения процентного дохода на год или дольше. Теперь мы хотим предложить лучшие проценты и тем, кто может инвестировать свободные деньги лишь на более короткий период. Вклады сроком на 3–5 месяцев, открытые в течение следующих двух недель, будут приносить такие же высокие проценты, какие предлагаются по годовым вкладам в Coop Pank и в других банках“.

Труу отметил, что есть и другая, более общая причина повышения процентных ставок по краткосрочным депозитам. „Инфляция снижается по всей Европе, и Европейский центральный банк прекратил повышать процентные ставки. Это означает, что даже если ставки по депозитам в ближайшие месяцы останутся высокими, ожидается, что уже в течение 6–12 месяцев проценты по срочным депозитам снизятся. Мы хотим, чтобы потребители и предприниматели заметили это изменение и при желании воспользовались возможностью открыть вклад с более высокой процентной ставкой, – сказал Труу, добавив, что в настоящее время нет рациональной причины для дополнительного увеличения процентных ставок по долгосрочным вкладам. – У всех банков, включая Coop Pank, процентные ставки по депозитам сроком более 2 лет уже ниже, чем по депозитам с более короткими сроками, и можно предположить, что ставки по долгосрочным депозитам будут снижаться и дальше“.

Предлагаемая эстонскими банками процентная ставка по срочным вкладам является одной из самых высоких в Европе, в результате чего за последние полгода существенная часть денег на счетах частных лиц перешла на срочные вклады. Однако, по данным Банка Эстонии, значительная часть сбережений домохозяйств по-прежнему находится на обычных расчетных счетах в течение неопределенного времени и приносит почти нулевые проценты. Если в начале 2022 года у частных лиц было 2,3 миллиарда евро срочных депозитов (19% всех сбережений физических лиц), то к концу сентября этого года их объем увеличился более чем вдвое, а срочные депозиты физических лиц в общей сложности составили 5,2 миллиарда евро (36% всех сбережений физических лиц).

Ознакомьтесь с процентными ставками по депозитам Coop Pank здесь.

Помимо срочных вкладов в пакете Rändrahn Coop Pank также выплачивает проценты в размере 0,5% годовых с остатка расчетного счета бизнес-клиентов и 1% годовых с остатка расчетного счета частных клиентов.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 177 700 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.

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