Парковки для велосипедов, парк развлечений или новая площадка для выгула собак? Жители района Хааберсти смогут выбрать, какой проект получит финансирование
В рамках народного бюджета Таллинна в районе Хааберсти на голосование выдвинуто 10 идей, среди которых каждый житель района может выбрать две понравившиеся идеи. Проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2024 год и к его реализации приступят в течение следующего года.
По словам старейшина района Хааберсти Олега Сильянова, жители Хааберсти представили в народный бюджет 40 идей, из которых на голосование выдвинуто 10. „Для того, чтобы идея была реализована, количество участников голосования должно достигнуть определенного порога, в Хааберсти это число составляет 1000 человек“, - сказал старейшина и призвал жителей активно принимать участие в голосовании.
Таллинн с помощью жителей столицы реализует проект народного бюджета уже четвёртый раз. „В прошлом году наибольшее количество голосов получила идея создать у озера Харку общественные сауны и места для зимнего плавания. Мы получили много положительных отзывов от любителей зимнего плавания. Благодаря общественным саунам количество поклонников зимнего плавания постоянно растет“, - рассказал Сильянов.
В этом году жители Хааберсти могут выбирать из 10 различных идей. Среди них установка дополнительных мусорных контейнеров на Палдиском шоссе, создание детских уличных тренажерных площадок в различных местах района, обустройство зеленой зоны вдоль улицы Нооркуу, установка в различных местах района станций для технического обслуживания велосипедов, установка парковок для велосипедов и даже строительство новой площадки для выгула Палдиском шоссе. Вы также можете выбрать между созданием общественной сауны на пляже Какумяэ или созданием в Какумяэ детского парка развлечений. Также предложено создание городского сада книголюбов и установка удобных читальных павильонов. Более подробно со всеми идеями можно ознакомиться, а также сделать свой выбор на странице проекта - здесь. В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за две идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения. Голосование продлиться до 3 декабря. Проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2024 год и к его реализации приступят в течение следующего года. На реализацию идеи в рамках народного бюджета в районе Хааберсти предусмотрено 121 014 евро. Подробнее - здесь.