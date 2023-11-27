Парковки для велосипедов, парк развлечений или новая площадка для выгула собак? Жители района Хааберсти смогут выбрать, какой проект получит финансирование

В этом году жители Хааберсти могут выбирать из 10 различных идей. Среди них установка дополнительных мусорных контейнеров на Палдиском шоссе, создание детских уличных тренажерных площадок в различных местах района, обустройство зеленой зоны вдоль улицы Нооркуу, установка в различных местах района станций для технического обслуживания велосипедов, установка парковок для велосипедов и даже строительство новой площадки для выгула Палдиском шоссе. Вы также можете выбрать между созданием общественной сауны на пляже Какумяэ или созданием в Какумяэ детского парка развлечений. Также предложено создание городского сада книголюбов и установка удобных читальных павильонов. Более подробно со всеми идеями можно ознакомиться, а также сделать свой выбор на странице проекта - здесь. В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за две идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения. Голосование продлиться до 3 декабря. Проект, получивший наибольшее число голосов, будет финансироваться из средств городского бюджета на 2024 год и к его реализации приступят в течение следующего года. На реализацию идеи в рамках народного бюджета в районе Хааберсти предусмотрено 121 014 евро. Подробнее - здесь.