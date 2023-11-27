Домовладельцы и управляющие домами района Кесклинна получат гранитную крошку от управы района

В этом году управа района предоставит до трех 25-килограммовых мешков гранитной крошки на каждое жилое здание в центре города. „Наши квартирные товарищества действуют добросовестно и уже самостоятельно решают проблему гололеда. Мы предлагаем им небольшую поддержку, потому что, как мы видели в прошлом году, переменчивая зимняя погода способствует появлению гололеда, и в какой-то момент может возникнуть нехватка материалов для посыпки“, - сказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинна. „Так что, давайте работать вместе, чтобы обледенелые и заснеженные тротуары были безопасны для всех“, - сказала старейшина района.

Заинтересованные домовладельцы и управляющие должны заранее сообщить нам о своем желании получить гранитную крошку, написав по адресу henri.jyrlau@tallinnlv.ee . Последний срок регистрации - 30 ноября в 12 часов дня.

Гранитную крошку можно будет получить на складе Центра Лийва (ул. Лийвалао 11) с 4 по 15 декабря, в будние дни с 11:00 до 16:00. Шлагбаум открывается автоматически и выезд осуществляется не только вокруг дома, но и через шлагбаум. При въезде следует руководствоваться указателями Adducco, оттуда же со склада и будет производиться выдача.

Ответственность за очистку многих тротуаров лежит на собственнике прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен выполнить работы по устранению гололеда. Для этого можно использовать гранитную крошку с фракцией 2-6 мм. Нельзя использовать золу, песок или хлориды.

Схема места выдачи гранитной крошки: Гранитная крошка выдается в месте, отмеченном красной точкой. Путь прибытия в пункт назначения и выезда из него обозначены красной линией.

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