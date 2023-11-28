„Инвесторы - народ расчетливый“. Честный разговор о стартап-индустрии
Ольга Курдовская - руководитель русскоязычной программы инкубации Технополя. Именно с ней - интервью о том, почему не стоит бояться слова „стартап“ и почему важно использовать любую возможность для развития собственных идей в сфере инновационных технологий. А вдруг именно вы сможете изменить мир?
Еще несколько лет назад, слово „стартап“ вызывало массу вопросов и кого-то даже пугало. Но теперь все знают, что оно означает. Это стало нашей реальностью. Опишите парой слов, что это за зверь такой и почему стартап по сути может запустить каждый, кто нашел новую нишу и варианты решения какой-то проблемы?
Я бы не была такой оптимистичной в том, что все знают, что такое стартап. Несмотря на повышенную популярность термина „стартап“, в силу разнообразия знаний и опыта людей, многие могут не осознавать полностью, что означает этот термин. Стартап - это, прежде всего, увлекательная серия экспериментов, смелых попыток и интенсивного поиска новаторских решений, направленных на изобретение чего-то совершенно нового и революционного на рынке, что облегчит или решит проблему огромного количества людей по всему миру. Вспомните, как мы раньше заказывали такси? Звонили диспетчеру, ожидали одну доступную машину. А сегодня через приложение Bolt, ранее известное как Taxify, всего за три минуты водитель уже ждет у подъезда, чтобы доставить вас в пункт назначения. В общем, если вы, как и создатели Bolt - братья Виллинги - нащупаете болезненную точку и предложите людям решение, то можете не сомневаться, что ваша идея быстро найдет свою аудиторию, а статус следующего единорога достанется именно вашей компании.
Если посмотреть на истории рождения единорогов, то выясняется, что в их основе - простые идеи, а создатели технологических решений - обычные люди. живущие рядом с нами - разного возраста, пола и социального фона. Стартапы рождаются на коленке, в блокноте, в старом гараже… Поэтому важно понимать, что каждая из невероятных и безумных идей может превратиться в успешный проект, который может стать делом жизни?
То, что из самой безумной идеи может получится стартап, который „выстрелит“ в конечном итоге - факт. И да, вы очень верно заметили, что стартапы рождаются на коленке, в блокноте, в старом гараже … Важно, что у вас есть желание и стремление, вы горите идеей, вы полны оптимизма, вы заряжаете своей идеей других, вы готовы учиться, воспринимать обратную связь и на деле доказывать каждый день (в первую очередь себе!), принимая нестандартные решения и ища креативные подходы, что вам есть, что предложить этому миру. Способность видеть потенциал там, где другие видят только преграды, и быть готовым к тому, чтобы „перекраивать“ идею в соответствии с изменяющимися реалиями рынка, — вот что делает стартап по-настоящему успешным.
Зачем нужны акселераторы/инкубаторы? Почему важно общение с менторами и движение вперед? Чего стоит и не стоит бояться на этапе заявления о себе и своей идеи?
Акселераторы и инкубаторы играют важную роль в стартап-экосистеме. В них обычно работают опытные менторы и эксперты, которые готовы делиться своим опытом и направлять вас вовремя и в правильное русло. Кроме того, инкубатор это возможность влиться в мир стартапов и завести знакомства с множеством увлекательных личностей — от основателей стартапов до инвесторов. Конечно, часто встречаются энергичные молодые люди, которые объединяются вокруг одной идеи и начинают „пилить“ свой стартап. При этом в инкубатор они не идут, как раз по причине того, что еще мало представляют, как устроен мир стартапов и считают, что 2% это очень много в сравнении с тем, если они будут пытаться самостоятельно пробиваться в стартап-индустрии. Зачастую такие начиная сгорают, так как команда выдыхается еще на этапе поиска инвесторов, а то и еще раньше. Путь через инкубатор - это своего рода знак качества, который не только ускоряет ваш путь развития, но и заметно приближает к первым инвестициям. Инвесторы - народ расчетливый, поэтому есть и такие, кто воспринимают ваше участие в инкубаторе как индикатор работоспособности и потенциал. Важно также помнить, что на ранней стадии ваш продукт не будет идеальным, и это абсолютно нормально. На ранней стадии, когда у вас готов MVP либо имеется прототип, вы должны как можно скорее получить свой первый трекшн, т.е. первых пользователей, либо совершить первые продажи.
В Ида-Вирумаа открываются огромные возможности в связи с „зеленой повесткой“ и фондом Зеленого поворота. По сути, каждый, кто занимается сейчас бизнесом и подумывает о переходе на эко-решения, может это использовать. Каковы первые шаги в этом направлении? Почему важно объяснять, что возможности доступны каждому, кто готов менять и меняться? Как перестроить мышление и взамен традиционного бизнеса предложить обществу другие решения и почему это может помочь удержаться на плаву?
Огромные возможности это, конечно, громко сказано. Но теми дотациями, которые доступны для предпринимателей сегодня в рамках Зеленого поворота однозначно стоит воспользоваться. Первый ваш шаг это обратиться в Центр поддержки предпринимательства за разъяснениями и консультацией. Что касается мышления, то здесь, как с переобучением взрослых. Не все готовы и хотят учиться, не все готовы менять свои привычки, да и зачем? Всегда найдутся те, кто просто махнет рукой, мол, и так сойдет. Зеленая экономика, хотим мы этого или нет, активно входит в нашу жизнь с целью эффективного использования природных ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Если очень коротко, то предприятия, внедряя зеленые практики, уменьшают выбросы, экономят энергию и воду, а также сокращают свой экологический след. И здесь вопрос касается не только изменения климата, но и создания более эффективных и устойчивых бизнес-моделей. Все это я к тому, что, если вы не будете идти в ногу со временем, то очень скоро окажетесь в тени конкурентов, причем с огромным отрывом. Сегодня потребители все больше ценят компании, которые принимают на вооружение заботу об окружающей среде. Таким образом, адаптация к современным трендам становится необходимостью, чтобы удержать внимание и лояльность клиентов.
В чем уникальность программы Технополя? Вы единственные, кто предлагает программу инкубации в том числе и на русском языке. Почему это крутой шанс и кто может им воспользоваться?
Программа стартап-инкубации Технополя в Ида-Вирумаа обладает особой привлекательностью, поскольку мы являемся единственным инкубатором, который предоставляет инкубацию на трех языках, включая русский. Это обеспечивает широкий доступ и участие для разнообразной группы предприимчивых людей и начинающих предпринимателей, включая русскоязычное население. Особенно важно подчеркнуть, что наша программа открыта для всех основателей технологических стартапов, включая тех, кто по разным обстоятельствам вынужден был переехать в Эстонию, например, беженцев. Мы стремимся создать инклюзивную среду, где каждый, независимо от языка и происхождения, может попробовать реализовать себя в стартап-индустрии и при помощи поддержки Технополя вывести свой стартап на новый уровень, к примеру, повысив его привлекательность для инвесторов либо выведя свой продукт на новые рынки. Все, кто проходит нашу программу никогда уже не будут прежними.
Каковы критерии отбора и есть ли ограничения по возрасту?
Я помню, что самому молодому участнику было 17 лет, а самому взрослому порядка 50. Возраст, на самом деле, не имеет значения для нас. Важно, что у вас есть огромное стремление создать такой стартап, о котором заговорит весь мир. Условие - начинающий технологический стартап, команда, состоящая минимум из двух человек и минимально жизнеспособный продукт или прототип. После того, как ваша заявка будет принята, вам предстоит презентовать свою идею менторскому составу, и который уже решит, что с вами делать - принять в инкубацию и начать работу, пособирать недостающих данных либо провести небольшие эксперименты. Если после прочтения этого интервью у вас возник интерес к нашему инкубатору, но вы сомневаетесь подходит ли ваш стартап под критерии отбора или нет, то смело пишите мне на адрес электронной почты olga.kurdovskaja@tehnopol.ee