„Инвесторы - народ расчетливый“. Честный разговор о стартап-индустрии

Еще несколько лет назад, слово „стартап“ вызывало массу вопросов и кого-то даже пугало. Но теперь все знают, что оно означает. Это стало нашей реальностью. Опишите парой слов, что это за зверь такой и почему стартап по сути может запустить каждый, кто нашел новую нишу и варианты решения какой-то проблемы?

Я бы не была такой оптимистичной в том, что все знают, что такое стартап. Несмотря на повышенную популярность термина „стартап“, в силу разнообразия знаний и опыта людей, многие могут не осознавать полностью, что означает этот термин. Стартап - это, прежде всего, увлекательная серия экспериментов, смелых попыток и интенсивного поиска новаторских решений, направленных на изобретение чего-то совершенно нового и революционного на рынке, что облегчит или решит проблему огромного количества людей по всему миру. Вспомните, как мы раньше заказывали такси? Звонили диспетчеру, ожидали одну доступную машину. А сегодня через приложение Bolt, ранее известное как Taxify, всего за три минуты водитель уже ждет у подъезда, чтобы доставить вас в пункт назначения. В общем, если вы, как и создатели Bolt - братья Виллинги - нащупаете болезненную точку и предложите людям решение, то можете не сомневаться, что ваша идея быстро найдет свою аудиторию, а статус следующего единорога достанется именно вашей компании.

Если посмотреть на истории рождения единорогов, то выясняется, что в их основе - простые идеи, а создатели технологических решений - обычные люди. живущие рядом с нами - разного возраста, пола и социального фона. Стартапы рождаются на коленке, в блокноте, в старом гараже… Поэтому важно понимать, что каждая из невероятных и безумных идей может превратиться в успешный проект, который может стать делом жизни?