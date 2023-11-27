ЧП и криминал
27.11.2023, 18:14

Полиция ищет двух злоумышленников: вломились в квартиру, напали на мужчину и повредили автомобиль

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

25 ноября полиция получила сообщение, что в Ристи (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) двое мужчин, личность которых пока не установлена, вломились в квартиру.

Один из злоумышленников ударил находившегося в квартире 56-летнего мужчину и тем самым нанес ему травму.

После того, как мужчины покинули квартиру, они причинили ущерб стоящему перед домом легковому автомобилю проживающего в этой же квартире 19-летнего молодого человека.

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