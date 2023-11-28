Касса здоровья объясняет: при каких проблемах со здоровьем помочь может семейная медсестра(11)
Если домашние средства не помогли решить проблему со здоровьем, вам следует обратиться в центр семейного врача. Обычно в центре семейного врача вы сначала связываетесь с семейной медсестрой, которая оценит состояние вашего здоровья и решит, сможете ли вы помочь себе сами или вам следует обратиться к семейному врачу.
Компетентность медсестер и связанная с ней ответственность из года в год повышаются, это важно для того, чтобы обеспечить своевременную помощь пациентам. Семейная медсестра – это специалист с высшим образованием, в компетенцию которого входит самостоятельное решение различных проблем со здоровьем.
Семейная медсестра проводит контрольный осмотр и консультирует по вопросам образа жизни.
Проведение медицинских осмотров взрослых и детей — часть работы семейной медсестры. Медсестра взвешивает и измеряет пациента, прослушивает сердце и легкие, проверяет зрение, артериальное давление и уровень сахара в крови и при необходимости оценивает другие показатели для выявления возможных проблем со здоровьем. При выявлении риска для здоровья семейная медсестра направляет пациента к семейному врачу.
В задачи семейной медсестры также входит планирование вакцинаций и проведение прививок, как при первичной, так и при повторной вакцинации. Согласно плану иммунизации, семейная медсестра приглашает детей из своего регистра на вакцинацию и следит за тем, чтобы защитные прививки были сделаны вовремя. Семейная медсестра также обязательно поможет, если вам нужно перевязать рану, удалить клещей или швы или, например, провести промывание ушей.
Семейная медсестра поможет, если вам понадобится совет по выбору более здорового образа жизни. Вы можете получить рекомендации и советы по физической активности, питанию, сну, а также, например, по поддержанию психического здоровья. Семейная медсестра может дать вам точные рекомендации, потому что она хорошо знает ваше общее состояние здоровья.
Семейная медсестра ведет наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а также помогает при вирусных заболеваниях
Наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями играет важную роль в работе семейной медсестры. Семейная медсестра приглашает на прием людей с хроническими заболеваниями, помогает им изучить, как контролировать течение болезни, а при необходимости проводит консультации. Специально обученные семейные медсестры также имеют право продлевать рецепты, поэтому людей с повышенным кровяным давлением, диабетом или астмой в течение длительного времени может принимать только семейная медсестра.
Семейная медсестра может оценить потребность пациента в листе нетрудоспособности, включая лист по уходу, а также открыть и закрыть его при необходимости. В случае кратковременной нетрудоспособности семейная медсестра занимается пациентом от начала до конца и привлекает семейного врача только в случае необходимости. Семейная медсестра также может подготовить справку для приобретения вспомогательного средства и дать направление на лабораторные анализы или отправить пробы материалов в лабораторию.
Значительное количество семейных медсестер в сотрудничестве с семейными врачами также предлагают консультационные услуги по избавлению от зависимостей. В связи с тем, что семейная медсестра имеет долгосрочные и доверительные отношения с пациентами, включенными в ее регистр, именно семейная медсестра первой замечает появление у пациента проблем со здоровьем, связанных с чрезмерным употреблением пациентом табачных/никотиновых изделий или алкоголя и может быстро оценить риски и, в случае необходимости, проконсультировать его.
Семейная медсестра поможет, если вам нужно:
прийти с ребенком на плановый медицинский осмотр
получить консультацию по образу жизни: диета, физическая активность, сон, баланс между работой и временем отдыха
вести наблюдение за течением хронического заболевания (например, повышенного артериального давления, диабета, астмы и т. д.) и получать консультации в случае возникновения вопросов
получить советы в случае заболевания, в том числе обострения хронического заболевания и острых болей, провести анализы крови и другие процедуры (например, обработка раны, удаление инородного тела, ЭКГ, промывание уха и т. д.)
продлить рецепты лекарств, оформить справку для получения вспомогательных средств, запросить анализы и обследования в пределах компетенции медицинской сестры
запланировать и проводить вакцинации (в том числе ревакцинации)
получить консультации по скрининговым обследованиям
пройти медицинский осмотр перед выдачей справки (например, справка о состоянии здоровья водителя транспортного средства, разрешение на оружие, проверка перед приемом на работу)
оценить необходимость в получении листов нетрудоспособности (включая листы по уходу), открыть и закрыть лист нетрудоспособности
при необходимости запланировать домашний визит
Обратитесь в центр семейного врача, если у вас:
умеренная и/или продолжительная боль
мелкая травма, несчастный случай или кровотечение (кровь в стуле, частые кровотечения из носа)
острые состояния легких заболеваний (простуда, кишечный грипп, симптомы аллергии, проблемы с мочеиспусканием, подозрение на венерическое заболевание, снижение остроты зрения, воспаление глаз, потеря слуха, шум/звуки в ушах, выделения из ушей, обострение хронического заболевания)
воспаление на коже (отек, гной, сильное раздражение, сыпь, язвы, герпес)
серьезные душевные расстройства (депрессия, подавленное настроение, тревожность), нарушения сна или проблемы с зависимостью
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