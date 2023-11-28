Касса здоровья объясняет: при каких проблемах со здоровьем помочь может семейная медсестра

Компетентность медсестер и связанная с ней ответственность из года в год повышаются, это важно для того, чтобы обеспечить своевременную помощь пациентам. Семейная медсестра – это специалист с высшим образованием, в компетенцию которого входит самостоятельное решение различных проблем со здоровьем.

Семейная медсестра проводит контрольный осмотр и консультирует по вопросам образа жизни.

Проведение медицинских осмотров взрослых и детей — часть работы семейной медсестры. Медсестра взвешивает и измеряет пациента, прослушивает сердце и легкие, проверяет зрение, артериальное давление и уровень сахара в крови и при необходимости оценивает другие показатели для выявления возможных проблем со здоровьем. При выявлении риска для здоровья семейная медсестра направляет пациента к семейному врачу.

В задачи семейной медсестры также входит планирование вакцинаций и проведение прививок, как при первичной, так и при повторной вакцинации. Согласно плану иммунизации, семейная медсестра приглашает детей из своего регистра на вакцинацию и следит за тем, чтобы защитные прививки были сделаны вовремя. Семейная медсестра также обязательно поможет, если вам нужно перевязать рану, удалить клещей или швы или, например, провести промывание ушей.

Семейная медсестра поможет, если вам понадобится совет по выбору более здорового образа жизни. Вы можете получить рекомендации и советы по физической активности, питанию, сну, а также, например, по поддержанию психического здоровья. Семейная медсестра может дать вам точные рекомендации, потому что она хорошо знает ваше общее состояние здоровья.

Семейная медсестра ведет наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а также помогает при вирусных заболеваниях