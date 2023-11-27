Производящее пломбы предприятие сокращает всех своих работников

Предприятие Siltech Stronghold OÜ было основано в 2011 году. Оно производит с использованием современной автоматизированных технологий защитные пломбы.

По сообщению Кассы по безработице, основанием для сокращения является расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке в связи с прекращением деятельности работодателя.

Представитель Siltech Stronghold пояснил изданию Ärileht, что ликвидация связана с ситуацией в России.

В прошлом году доход с продаж у Siltech Stronghold составил более 478 000 евро. Большая его часть (более 476 000 евро) поступила из Германии. В 2021 году доходы от продаж были немногим более 447 000 евро. В прошлом году продажи в Россию составили чуть более 2000 евро, в 2021 году — почти 25 000 евро.

2022 год предприятие завершило с убытком в 103 000 евро. 2021 году закончился для Siltech Stronghold убытками более чем в 58 000 евро.

В третьем квартале текущего года в компании работало 10 сотрудников.

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