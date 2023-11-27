Эстонские пограничники отправили водителя внедорожника пешком в Россию оформлять страховку

25 ноября на пограничный КПП „Лухамаа“ прибыл внедорожник Land Rover с российскими регистрационными номерами, при проверки которого выяснилось, что у него нет действующей дорожной страховки.

За нарушение на водителя был наложен штраф в размере 80 евро. Водитель попытался на месте оформить новую дорожную страховку, но ему этого сделать не удалось. Поэтому его транспортное средство было помещено на платную стоянку КПП „Лухамаа“, а водитель пешком отправился в Россию заключать договор дорожного страхования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.