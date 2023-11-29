„Беспокоит, что фирмы до сих пор не показывают прибыльность“. Курьерский бизнес испытывает в Эстонии трудности

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов (EHRL) Киллу Майдла отмечает, что курьерские службы создают возможность пользоваться услугами общественного питания вне ресторанов, что, безусловно, положительно. „Конечно, впечатления будут другими, и мы не можем упаковать обслуживание с собой в коробочку. В то же время рестораны высокой кухни не могут и не хотят предлагать блюда на вынос, где очень важны презентация блюд и правильная температура, а обеспечить это при существующих методиках доставки невозможно“, - говорит Майдла.