„Беспокоит, что фирмы до сих пор не показывают прибыльность“. Курьерский бизнес испытывает в Эстонии трудности
Во вторник на минувшей неделе служба доставки Fudy сообщила, что прекращает доставку еды из ресторанов на дом, потому что это не приносит прибыли. Другие аналогичные компании (например Bolt Food) также переживают не лучшие времена, пишет Ärileht.
Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов (EHRL) Киллу Майдла отмечает, что курьерские службы создают возможность пользоваться услугами общественного питания вне ресторанов, что, безусловно, положительно. „Конечно, впечатления будут другими, и мы не можем упаковать обслуживание с собой в коробочку. В то же время рестораны высокой кухни не могут и не хотят предлагать блюда на вынос, где очень важны презентация блюд и правильная температура, а обеспечить это при существующих методиках доставки невозможно“, - говорит Майдла.