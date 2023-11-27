Новости Эстонии
27.11.2023, 16:35

Волостного старейшину обвинили в пьянстве и домогательствах. „В это г**но никто не поверит!“

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Автор статьи: самые жесткие обвинения я оставил за кадром
Яанус Баркала
Яанус Баркала
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник издание Õhtuleht написало, что старейшина волости Отепя Яанус Баркала якобы домогается работающих под его началом женщин, напивается на официальных мероприятиях и требует, чтобы автомат с водой выдал ему водку. Баркала возразил Delfi, что на самом деле за этими обвинениями стоят два враждебно настроенных человека, в выдумки которых никто не поверит.

По данным газеты, Баркала постоянно отпускает в сторону подчиненных комментарии с сексуальным подтекстом и делает унизительные замечания. „Это абсурд. Я никогда не притеснял женщин и никому не говорил ничего плохого. У меня есть личные отношения, в которых мы считаемся друг с другом и которые я не должен афишировать. Но это не кто-то из волосной управы“, — сообщил Баркала. Также, по его словам, в статье содержатся утверждения о предполагаемых инцидентах многолетней давности. „Интересно, где эти люди были раньше? Такие обвинения, что он напился и ползал по земле, были бы выдвинуты сразу, а не вдруг“.

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