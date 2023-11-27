27.11.2023, 16:35
Волостного старейшину обвинили в пьянстве и домогательствах. „В это г**но никто не поверит!“(8)
Автор статьи: самые жесткие обвинения я оставил за кадром
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник издание Õhtuleht написало, что старейшина волости Отепя Яанус Баркала якобы домогается работающих под его началом женщин, напивается на официальных мероприятиях и требует, чтобы автомат с водой выдал ему водку. Баркала возразил Delfi, что на самом деле за этими обвинениями стоят два враждебно настроенных человека, в выдумки которых никто не поверит.