Фонды второй пенсионной ступени можно поменять до четверга

Фонды второй пенсионной ступени можно менять три раза в год. Если заявка будет подана до 30 ноября, смена произойдет в первый рабочий день после 1 января. В случае следующей возможности смены фонда, заявление должно быть подано не позднее 31 марта, что означает, что изменение вступит в силу в первый рабочий день после 1 мая. Следующий период - до 31 июля, соответственно, смена произойдет 1 сентября.

Поэтому, если вы подадите заявку в пятницу, то есть 1 декабря, смена фонда вступит в силу только 1 мая.

30 ноября также является крайним сроком для внесения изменений или отмены вашей заявки на обмен акций.

Пенсионный фонд можно менять сколько угодно раз, причем, менять фонд можно как полностью, так и частично. Заявление можно подать как на сайте пенсионного центра, так и в интернет-банке.

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