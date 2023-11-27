В порядок назначения и выдачи вызывающих привыкание лекарственных средств внесены изменения

Советница отдела подчеркнула, что изменения основаны на том принципе, что лекарства следует применять столько, сколько необходимо, и как можно меньше – чтобы уменьшить риск зависимости и побочных эффектов. „Это также один из основных принципов Лекарственной политики Эстонии до 2030 года, утвержденной в начале этого года“, – подчеркнула одна из разработчиков поправок, Мари Амос.

Мари Амос, советница отдела лекарственных средств министерства, объяснила, что согласно изменениям, теперь при начале лечения успокоительными или снотворными средствами на один рецепт можно выписать максимум 30 таблеток вместо 60, как это было ранее. Началом лечения считается выписывание рецепта, если пациенту в течение последних 12 месяцев не выписывались препараты, содержащие бензодиазепин или похожее вещество. При выписывании лекарства за врачом остается право выбора активного ингредиента, и как только выбор сделан, он может выписать самую маленькую дозу, доступную в Эстонии для этого конкретного активного ингредиента.

При длительном использовании успокоительных и снотворных лекарственных средств может развиться толерантность или привыкание, а также может возникнуть зависимость от лекарственного средства. Поэтому такие успокоительные и снотворные средства следует использовать только кратковременно и для тех пациентов, чье качество жизни серьезно нарушено из-за тревожного расстройства или расстройства сна. При легких расстройствах предпочтительнее нефармакологическое лечение, такое как консультации и самопомощь.

Изменения основаны на анализе международного опыта и исследовании „Амбулаторное использование бензодиазепинов и Z-препаратов в Эстонии“. По словам специалистки Бюро контроля безопасности лекарственных средств Катрин Курвитс, бензодиазепины – это лекарства , которые уменьшают чувство тревоги и напряжения, но могут также иметь противосудорожное, мышечно-расслабляющее и снотворное действие. Препараты, похожие на бензодиазепины, известные как Z-препараты, в основном способствуют улучшению сна. Эти типы успокоительных и снотворных средств облегчают симптомы, но не лечат болезнь.

Психиатр Пеэтер Яансон подчеркнул, что начинать лечение этими препаратами в больших дозах неоправданно, и длительное применение успокоительных или снотворных лекарственных средств значительно увеличивает риск развития зависимости.

Доктор Яансон привел пример: „При лекарственной зависимости возникает необходимость увеличивать дозу для достижения того же эффекта и растет стремление употреблять лекарство даже тогда, когда это не является необходимым по медицинским показаниям. Прекращение употребления этих препаратов, особенно если пациент принимал их длительное время и в больших количествах, может привести к симптомам синдрома отмены, таким как головная боль, тревожность, повышенная раздражительность, нарушения чувствительности рук и ног, и в более тяжелых случаях – к галлюцинациям.“ Однако доктор Яансон выразил надежду на то, что такие симптомы не будут слишком сильно беспокоить пациента, если дозу уменьшать постепенно и использовать препараты с более длительным действием, а также если уменьшение дозы будет происходить в сотрудничестве с терапевтом или психиатром.

Врач-терапевт доктор Арго Ляэтт выразил беспокойство по поводу частого использования этих лекарств для лечения пожилых пациентов, которые наиболее подвержены риску побочных эффектов. Мировая практика показывает, что при чрезмерном употреблении успокоительные и снотворные лекарственные средства вызывают нарушения памяти, замедление мыслительных процессов и ухудшение координации и равновесия. С этим связаны травмы, особенно падения и переломы, а также с дорожно-транспортные происшествия. Он также отметил, что целью обновления постановления является привлечение внимания к проблеме как среди терапевтов, так и среди пациентов.