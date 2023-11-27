Вклады населения Эстонии растут самыми высокими темпами в еврозоне. Причина проста

Годовой прирост вкладов населения в Эстонии составил 12,3%, опередив занимающую второе место Хорватию почти на 6%. Вклады населения Финляндии, напротив, сократились за год на 3%. Среди основных соседей по региону вклады населения сократились ещё больше в Португалии, Италии и Бельгии, причём в последней падение составило до 5%.

Высокие процентные ставки привлекают вкладчиков

Но почему же в Бельгии вклады упали на 5%, а в Эстонии выросли на 12%? Ответ кроется в процентных ставках. По словам руководителя сферы сберегательных продуктов Swedbank Анни Минин, процентные ставки по срочным вкладам эстонских банков в течение последнего года были самыми высокими в Европе. „Понятно, что интерес вкладчиков зависит от предлагаемой процентной ставки. В Эстонии банки, в том числе и Swedbank, предлагают своим клиентам максимально возможную процентную ставку, чтобы в условиях роста Euribor люди могли максимально эффективно использовать свои сбережения“, – пояснила она.

Для сравнения посмотрим на Бельгию , где объёмы депозитов так резко упали. Любопытный случай: местные банки решили не повышать процентные ставки по депозитам, несмотря на рост Euribor. В ответ правительство выпустило для населения годовые государственные облигации под 3,3%. В ответ 600 000 жителей страны сняли деньги с банковских депозитов и купили государственные облигации с более высокими ставками.

„Если в Бельгии люди снимали деньги со своих вкладов из-за процентной ставки до налогообложения в 3,3%, то в нашей стране по годовому срочному вкладу можно получить 4,5%, что даже выше 12-месячного Euribor. Поэтому понятно, почему в Эстонии вклады растут“, – сказала Минин.

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