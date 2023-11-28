28.11.2023, 07:01
Репетитор: без высокого уровня эстонского русскоговорящие перерезают себе карьерные возможности(59)
ФОТО: личный архив
Переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах, а также в первых и четвертых классах в 2024 году. А это значит, что учителя должны будут владеть эстонским на высшем уровне. RusDelfi поговорил с репетитором по эстонскому языку о том, как быстро можно достичь такого уровня педагогу, что нужно для этого сделать, и сможет ли реформа образования объединить эстоноязычных и русскоязычных жителей Эстонии.
— В связи с переходом на обучение на эстонском языке обращаются ли за помощью учителя или воспитатели, у которых нет С1, но которые хотят остаться в системе, и поэтому в срочном порядке повышают свой уровень?
— Да, некоторые есть. Но у них скорее близкий к С1 уровень — очень хороший В2. Приходят как раз, чтобы сдать на категорию. Но до меня, скорее всего, эта лавина не дошла. Думаю, стоит ждать зимой.