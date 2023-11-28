Репетитор: без высокого уровня эстонского русскоговорящие перерезают себе карьерные возможности

— В связи с переходом на обучение на эстонском языке обращаются ли за помощью учителя или воспитатели, у которых нет С1, но которые хотят остаться в системе, и поэтому в срочном порядке повышают свой уровень?

— Да, некоторые есть. Но у них скорее близкий к С1 уровень — очень хороший В2. Приходят как раз, чтобы сдать на категорию. Но до меня, скорее всего, эта лавина не дошла. Думаю, стоит ждать зимой.

— Легко ли дается эстонский на уровне С1? И можно ли за небольшой срок получить эту квалификацию?

— Если начать сейчас, то к лету с В2 можно прыгнуть до С1. Но все же очень сильно зависит от человека. Каждый воспринимает язык по-своему: кто-то посмотрел на слово и уже запомнил, а кому-то надо двадцать раз повторить. Например, считается, чтобы заполнить новое слово, нужно его увидеть минимум тридцать раз. Но если есть мотивация, то я бы сказала, что можно еще успеть. Чтобы повысить до С1, важно не заучивать слова и правила. На таком высоком уровне нужно потреблять медиа на эстонском языке, ходить в театр, найти, с кем разговаривать. Ты