Общество ERIAL подало к прокуратуре и полиции иск о возмещении ущерба

Требование ERIAL основано на том, что 11 ноября 2020 года был опубликован пресс-релиз, в котором полиция и прокуратура изложили подозрения, выдвинутые в отношении людей, связанных с Кредитно-сберегательным обществом ERIAL. По мнению ERIAL, одновременно с описанием подозрений в отношении Erial и связанных с ним предприятий и лиц, госпрокуратура и полиция давали явно безосновательные на тот момент оценки, вызвав тем самым панику среди вкладчиков ERIAL.

В пресс-релизе государственной прокуратуры и полиции были озвучены безосновательные упреки и утверждения в отношении как Кредитно-сберегательного общества ERIAL, так и связанного с ним юридического лица. В то же время, ни государственная прокуратура, ни полиция не выдвинули подозрений или обвинений в отношении Кредитно-сберегательного общества ERIAL как юридического лица. В результате безосновательных утверждений, вкладчики ERIAL начали досрочно закрывать свои вклады - возникла т. н. банковская паника. Это, в свою очередь, полностью парализовало хозяйственную деятельность ERIAL, причем, по сути, за одну ночь. Как утверждает ERIAL, одному из крупнейших и наиболее успешных в Эстонии кредитно-сберегательных общество был причинен огромный материальный ущерб.

„Мы надеемся, что этот спор привлечет внимание общественности. По нашему мнению, несправедливо и в правовом государстве недопустимо, чтобы полиция и прокуратура, имея монополию на информирование общественности об уголовных делах, использовали свое влияние для причинения вреда кому бы то ни было“,- говорит член правления ERIAL Эрик Маргиев.

О претензиях правоохранительных органов к лицам, связанным с ERIAL, читайте по ссылкам ниже.

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