27.11.2023, 11:50
Еще один клиент Lidl разочарован кампанией: „вряд ли кто-то из клиентов увидит товар по этой цене!“(19)
Lidl: наши клиенты знают, что товары со скидкой ограничены
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую пятницу, в рамках масштабной кампании „Черная пятница“ магазины по всей Эстонии предлагали клиентам различные скидки. Не осталась в стороне и сеть магазинов Lidl, которая обещала покупателем возможность приобрести по очень выгодной цене робот-пылесос.
Несколько недель назад мы писали, как клиенты Lidl оказались крайне разочарованы, когда не смогли купить детскую кухню по сниженной цене в 19,99 евро (при обычной цене в 79,99 евро), поскольку в магазине товара в наличии просто не оказалось.