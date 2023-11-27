Еще один клиент Lidl разочарован кампанией: „вряд ли кто-то из клиентов увидит товар по этой цене!“

Несколько недель назад мы писали, как клиенты Lidl оказались крайне разочарованы, когда не смогли купить детскую кухню по сниженной цене в 19,99 евро (при обычной цене в 79,99 евро), поскольку в магазине товара в наличии просто не оказалось.