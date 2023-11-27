Экономика
27.11.2023, 11:50

Еще один клиент Lidl разочарован кампанией: „вряд ли кто-то из клиентов увидит товар по этой цене!“

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Lidl: наши клиенты знают, что товары со скидкой ограничены
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В минувшую пятницу, в рамках масштабной кампании „Черная пятница“ магазины по всей Эстонии предлагали клиентам различные скидки. Не осталась в стороне и сеть магазинов Lidl, которая обещала покупателем возможность приобрести по очень выгодной цене робот-пылесос.

Несколько недель назад мы писали, как клиенты Lidl оказались крайне разочарованы, когда не смогли купить детскую кухню по сниженной цене в 19,99 евро (при обычной цене в 79,99 евро), поскольку в магазине товара в наличии просто не оказалось.

В эту пятницу другой клиент сообщил, что оказался крайне опечален скидочной кампанией на робот-пылесос.

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