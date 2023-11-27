ВИДЕО | Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса

Теннисисты сборной Италии выиграли Кубок Дэвиса, победив команду Австралии в финальном противостоянии в испанской Малаге.

В первом матче в рамках финала Маттео Арнальди в трех сетах переиграл Алексея Попырина — 7:5, 2:6, 6:4.

Во втором матче Янник Синнер победил Алекса де Минаура — 6:3 и 6:0.

Сборная Италии только однажды побеждала в турнире в 1976 году и еще шесть раз играла в финале (в последний раз уступила шведам в 1998 году).

Австралийцы ранее 28 раз выигрывали турнир, из которых 22 пришлись на период до 1972 года, когда чемпион не играл весь турнир, а автоматически попадал в решающий раунд (challenge round).

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