ВИДЕО | Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса
В финале итальянцы играли с австралийцами и победили с общим счетом 2:0.
Теннисисты сборной Италии выиграли Кубок Дэвиса, победив команду Австралии в финальном противостоянии в испанской Малаге.
В первом матче в рамках финала Маттео Арнальди в трех сетах переиграл Алексея Попырина — 7:5, 2:6, 6:4.
Во втором матче Янник Синнер победил Алекса де Минаура — 6:3 и 6:0.
Сборная Италии только однажды побеждала в турнире в 1976 году и еще шесть раз играла в финале (в последний раз уступила шведам в 1998 году).
Австралийцы ранее 28 раз выигрывали турнир, из которых 22 пришлись на период до 1972 года, когда чемпион не играл весь турнир, а автоматически попадал в решающий раунд (challenge round).
Источник: РБК Спорт
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