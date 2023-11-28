Новости Эстонии
28.11.2023, 12:55

Хотите научиться косметологии или ландшафтному дизайну? Увы, Касса по безработице теперь предлагает курсы только по востребованным профессиям

 (12)
Читайте, какие курсы больше не финансируются Кассой по безработице!

Касса по безработице на протяжении многих лет была золотой жилой на эстонском рынке обучения. Безработные могли бесплатно научиться практически всему за счет государства – от занятий йогой до курсов гончарного дела. Однако с нового года эта практика прекратится, пишет Eesti Päevaleht.

„Я ничего не имею против керамики, я очень люблю керамику. И обучение в целом всегда приветствуется и похвально, но разумно ли все же финансировать все обучение из кассы по безработице?“ - задается вопросом Меэлис Паавел, председатель правления Эстонской кассы по безработице.

Само собой разумеющийся ответ, который оставил под видом риторического вопроса Паавел, заключается, конечно же, в том, что нет, государство не должно платить за образование, которое не имеет применения на рынке труда. Тренинги Кассы по безработице пользуются популярностью у населения уже как минимум пять лет. Например, ERR в 2018 году указывал, что по разряду саморазвития в список учебных курсов, предоставляемых кассой по безработице, были включены и ненаучные направления. Также выяснилось, что через Кассу по безработице государство оплачивает сотни курсов повышения квалификации в тех сферах, где недостаточно предложений о работе.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии