Хотите научиться косметологии или ландшафтному дизайну? Увы, Касса по безработице теперь предлагает курсы только по востребованным профессиям

„Я ничего не имею против керамики, я очень люблю керамику. И обучение в целом всегда приветствуется и похвально, но разумно ли все же финансировать все обучение из кассы по безработице?“ - задается вопросом Меэлис Паавел, председатель правления Эстонской кассы по безработице.

Само собой разумеющийся ответ, который оставил под видом риторического вопроса Паавел, заключается, конечно же, в том, что нет, государство не должно платить за образование, которое не имеет применения на рынке труда. Тренинги Кассы по безработице пользуются популярностью у населения уже как минимум пять лет. Например, ERR в 2018 году указывал, что по разряду саморазвития в список учебных курсов, предоставляемых кассой по безработице, были включены и ненаучные направления. Также выяснилось, что через Кассу по безработице государство оплачивает сотни курсов повышения квалификации в тех сферах, где недостаточно предложений о работе.