28.11.2023, 12:55
Хотите научиться косметологии или ландшафтному дизайну? Увы, Касса по безработице теперь предлагает курсы только по востребованным профессиям(12)
Читайте, какие курсы больше не финансируются Кассой по безработице!
Касса по безработице на протяжении многих лет была золотой жилой на эстонском рынке обучения. Безработные могли бесплатно научиться практически всему за счет государства – от занятий йогой до курсов гончарного дела. Однако с нового года эта практика прекратится, пишет Eesti Päevaleht.
„Я ничего не имею против керамики, я очень люблю керамику. И обучение в целом всегда приветствуется и похвально, но разумно ли все же финансировать все обучение из кассы по безработице?“ - задается вопросом Меэлис Паавел, председатель правления Эстонской кассы по безработице.