После начала войны финская компания экспортировала в Россию запчасти для грузовых автомобилей на миллионы евро

В основном в соседнюю страну отправляли запчасти для шведских грузовиков Volvo и Scania. HD-Parts получает запасные части для грузовиков напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах.

У фирмы нет связей со шведскими автомобильными компаниями.

HD-Parts категорически отрицает нарушение санкционных правил. Основатель и председатель правления HD-Parts Лассе Линдквист заявил, что таможня проверяла и давала добро на каждое отправление в Россию. Он заверил, что у него есть все необходимые документы.

Линдквист при этом подтверждает, что не менее 3/4 оборота HD-Parts приходится на российский экспорт.

В таможне не стали комментировать случай HD-Parts, однако уточнили, что проводят проверки, когда в экспортной декларации указана продукция, которая может попадать под санкции.

Редакция MOT ознакомилась с перечнем запчастей, которые поступали в соседнюю страну от HD-Parts, а также сравнила их со списком санкционных товаров. Наименования партий HD-Parts во многом соответствуют товарам, что запрещены для ввоза в РФ. Это подтвердил и эксперт по санкциям Эрленд Бьёрдведт, который по просьбе Yle также проанализировал поставки фирмы из Вантаа.

Бьёрдведт сделал вывод, что HD-Parts может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

Данные российской таможни показывают, что из Финляндии в Россию вывозили и грузовики. Так, за время войны в России оказалось около десятка бывших в употреблении грузовиков Scania и Volvo, а также полуприцепов других марок. Согласно таможенным данным, ими владела компания Idän Liikenteenvälittys IL из Лаппеенранта. Стоимость поставок составила сотни тысяч евро.

Генеральный директор Idän Liikenteenvälittys IL Ристо Риихимяки заявил Yle, что никакие санкции не нарушает, а поставляет машины в страны Средней Азии.

По данным таможни на август, из Финляндии в Казахстан и Кыргызстан было экспортировано почти 190 грузовиков. За 10 лет с 2002 по 2020 это показатель составлял всего шесть грузовиков.